Hevder ellevill bonus skal sikre at Messi blir Premier League-spiller

Det skal ihvertfall ikke stå på pengene om Messi går til Manchester City.

Ifølge den spanske avisen Sport skal Lionel Messi få en bonus på rundt 250 millioner euro, dersom han kommer gratis til Manchester City.

På grunn av Financial Fair Play vil denne enorme bonusen først bli betalt når han går fra de lyseblå i Manchester til City Group-eide New York City FC, som for tiden trenes av Ronny Deila.

Ifølge ESPN skal Messi signere en femårskontrakt, der han skal spille tre år for Manchester City i Premier League, før argentineren skal ta turen over dammen til New York City i MLS.

Hevder City har snakket med Messi

Spanske Sport mener også å vite at Manchester City allerede har drøftet tallene med Messi, og om han kommer til klubben gratis har de planen klar. Lønnen til Messi vil ligge på rundt 100 millioner euro i året.

Det vil bety at han kommer til å koste totalt 500 millioner euro over fem år, i tillegg til bonusen som skal utbetales. Til sammen vil da beløpet være på svimlende 750 millioner euro for den 33 år gamle argentineren.

Ifølge ESPN vil City gjøre alt som er mulig for å hente Messi gratis, men om det ikke blir mulig skal de være villige til å betale mellom 100 til 150 millioner euro for Barcelona-spilleren.

ESPN hevder også at City er villige til å gi slipp på noen spillere i håp om å få Messi til nedsatt pris. Spillerne det skal være snakk om er Eric Garcia og Angelino.

Møtte ikke på virus-test

Forrige uke smalt nyheten om at Messi skal ha fortalt Barcelona om at han ønsker å forlate klubben. Dagene etterpå ble det rapportert om mye forskjellig, slik var det også søndag.

Søndag formiddag ble det meldt at Messi ikke møtte opp til en virustest som hele Barcelona-troppen skulle gjennomføre. På ettermiddagen kom La Liga med en pressemelding hvor de ga en klar beskjed om hva som er status for argentinerens utkjøpsklausul i Barcelona.

Ifølge La Liga må Messis utkjøpsklausul på 700 millioner aktiveres dersom superstjernen skal forlate klubben, noe som er stikk motsatt av hva Messi selv skal mene. Han mener han kan forlate klubben gratis.

Journalist hevder La Liga og Barcelona tar feil

Journalist Alfredo Martinez i Onda Cero mener Messi har et poeng. Journalisten hevder å ha sett ordlyden i kontrakten til Messi, og mener at Barcelona og La Liga ikke kan være bombastiske på at utkjøpsklausulen må aktiveres.

TUNGT FOR BARCA-FANSEN: Flere Barcelona-fans har møtt opp utenfor Camp Nou de siste dagene, hvor de har tryglet Messi om å bli i klubben. Foto: Pau Barrena (AFP)

Han melder det står følgende i kontrakten: «Denne kompensasjonen vil ikke gjelde når kontrakten ved ensidig oppsigelse fra spilleren trer i kraft fra slutten av sesongen 2019/2020», skriver TV 2.

Dette er motsatt av hva Barcelona melder, som mener at Messi måtte meldt om at han forlater klubben innen juni. Det var da sesongen egentlig skulle slutte, men koronaviruset endte opp med å forskyve sesongen til august. Messi er av den oppfatning at kontrakten kan avsluttes når som helst fra slutten av forrige sesong.