Hevder Elyounoussi sa nei til Leeds

Flere klubber på nivå to i England skal ha prøvd å sikre seg Norges landslagsving på tampen av sommervinduet.

Mohamed Elyounoussi (25) var verken på banen eller innbytterbenken da Southampton tapte klart borte mot Burnley i lagenes Premier League-åpning lørdag.

Søndag hevder TV 2 at landslagsspilleren har takket nei til en overgang til Leeds. Elyounoussi skal ha vært ønsket som lånespiller der, som en del stallen til trenerprofilen Marcelo Bielsa.

Tidligere denne uka erkjente Southampton-manager Ralph Hassenhüttl overfor kanalen at 25-åringen står fritt til å finne seg en ny arbeidsgiver. Men noen Elyounoussi-overgang skjedde ikke før Englands overgangsvindu stengte.

Lønnskravet til Premier League-spilleren fra Østfold skal dog ha vært for høyt til at han kunne hentes ned et nivå og spille på Elland Road denne sesongen.

VG skrev torsdag at også Middlesbrough gjorde et forsøk på å sikre seg den norske kantspilleren på siste dag av sommervinduet.

TV 2 mener å kjenne til at det fortsatt jobbes for å låne ut Mohamed Elyounoussi fra Southampton, men da til en annen europeiske liga der det fortsatt er åpent for overganger.