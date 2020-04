Hevder engelske klubber diskuterer samarbeidsavtale for å hindre spillerflukt

Klubbene i England skal være redde for at lønnskutt kan føre til at spillere truer med å gå til ligarivaler.

Nå er Premier League- og Championship-klubbene i diskusjoner rundt en historisk fredsavtale som vil stoppe sinte spillere fra å signere for rivaliserende lag som følge av lønnskutt. Det skriver Daily Mail onsdag.

Koronaepidemien gjør at selv gigantklubbene rystes økonomisk, og avisen omtaler nå en potensiell historisk avtale mellom klubbene.

Avtalen vil hindre klubber fra å tappe hverandre for spillere i tilfelle koronasituasjonen og lønnskutt eskalerer.

Kilder til den britiske avisen avslører at en slik avtale er blant en rekke tiltak som diskuteres av ulike ledere som føler det kan være behov for en samarbeidende tilnærming dersom opprørte spillere truer med å forlate klubben for en ligarival som følge av potensielt lønnskutt.

SPILLESTOPP: Selv Premier League-klubbene merker den økonomiske konsekvensen av koronaepidemien. Foto: Chris J Ratcliffe (AFP)

- Har vært samtaler

Diskusjoner rundt lønnsutsettelse skal fortsatt pågå, og til tross for at en avtale for denne måneds lønn er i havn, er det fortsatt uvisst hva som vil skje i fremtiden mens koronaviruset herjer.

Det skal være et håp om at spillere kan returnere til trening i midten av mai, men om man ikke er noe nærmere innen den tid kan klubbene se seg nødt til å iverksette tiltak som vil gjøre spillerne opprørte.

Ettersom mange av spillerne vil være i samme båt, er det ifølge Daily Mail en følelse av at en «pakt» mellom klubbene vil hindre spillere i å true med å gå til andre ligarivaler for å få det som de vil.

En Championship-topp forklarer situasjonen overfor den britiske avisen.

- Vi kan fort ende opp med en situasjon der klubber gjør noe med kontrakten, og hvor spillerne kan si «da går jeg et annet sted med mindre du betaler meg».

Det er nettopp en slik situasjonen de engelske klubbene ønsker å unngå ved å inngå en avtale.

- For å stoppe det fra å skje, har det allerede vært samtaler om at Championship- og Premier League-klubber signerer det som kan bli en pakt hvor de sier at de ikke vil utnytte koronakrisen til å ta spillere fra hverandre.

Har gjort det klart for spillerne

Samtalene skal være på et tidlig stadie enn så lenge, men at ideen kan bli virkelighet om situasjonen blir verre.

Ettersom all fotball nå er satt på vent, får heller ikke klubbene inn blant annet TV-penger.

Det merkes i en industri som preges av enorme lønninger, noe klubbene også skal ha gjort klart overfor spillerne.

- De (spillerne) vet at dette ikke kan fortsette. De har blitt vist tallene svart på hvitt og det er klart at endringer vil bli gjort om dette fortsetter, sier kilden Daily Mail har snakket med.

Han tegner et forholdsvis dramatisk bilde av situasjonen.

- Det kan være at spillerne enten tar lønnskutt eller at klubben går konkurs. Og selv da vil spillerne være i en vanskelig situasjon, for det er ikke mange som vil ta den byrden når det kommer til lønn.