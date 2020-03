Hevder Eric Cantona er på vei tilbake til Manchester United

Legenden har stort sett holdt seg borte fra fotballen etter at han la opp i 1997, men nå kan han få en ny rolle i klubben han vant fire ligatitler med.

Den tidligere storspilleren Eric Cantona skal være aktuell for en retur til Manchester United, skriver Daily Mail fredag. Det skal være snakk om en ambasadørrolle.

The Mirror omtaler også saken og kaller det et sensasjonelt comeback i klubben.

Cantona var en meget sentral spiller for Manchester United på 1990-tallet etter at han ble hentet til klubben fra Leeds av sir Alex Ferguson.

Fem sesonger

Han spilte for klubben mellom 1992 og 1997 og var med å vinne Premier League fire ganger, før han noe overraskende valgte å legge opp.

FRa før jobber klubblegender som Bryan Robson og Dennis Irwin i lignende roller som den Cantona nå er tiltenkt i klubben, skriver Daily Mail.

Franskmannen blir sett på som en kulthelt i Old Trafford-klubben og nettet 82 mål i løpet av de fem sesongene han spilte i den røde drakten.

Det å hente inn Cantona i en slik rolle vil bli sett på som nok et ledd i det å ta vare på klubbens stolte historie. Manager i klubben er Ole Gunnar Solskjær og nordmannen var også en sentral del av klubbens storhetstid på 1990- og 2000-tallet.

Cantona følger fortsatt godt med på det som skjer i sin gamle klubb og ble fotografert sammen med Solskjær og Ferguson etter at United slo ut franske PSG av Champions League sist sesong.

Kung fu-spark

Etter at Cantona la opp som fotballspiller har han jobbet mye med TV og film.

I tillegg er han også velkjent for en episode som inntraff under en bortekamp mot Crystal Palace i 1994-95-sesongen da han gikk til angrep på en Crystal Palace-supporter med et såkalt kung fu-spark.

Cantona hadde i forkant av episoden fått rødt kort og gikk deretter til angrep på supporteren, som skal ha ropt nedsettende ting til franskmannen.

Den nå 53 år gamle franskmannen ble utestengt i åtte måneder for handlingen.