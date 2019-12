Hevder Erling Braut Haaland er på plass i Dortmund

Lokale medier hevder nordmannen landet onsdag kveld.

Flere kilder hevder onsdag kveld at den norske Red Bull Salzburg-spissen Erling Braut Haaland skal være på plass i Dortmund sammen med sin agent Mino Raiola.

Det er lokale medier som melder om dette, blant annet lokalavisen Ruhr Nachrichten.

Utkjøpsklausul?



Tyske Kicker siterer lokalavisen Ruhr Nachrichten, så vel som Radio 91.2, på at Haaland landet i Dortmund, og ble mottatt av representanter fra klubben.

- Av respektfulle hensyn så snakker vi ikke om andre lags spillere, sier BVB-direktør Michael Zorc, ifølge Kicker.

Kicker skriver videre at det er blitt ryktet at Haaland kan ha en utkjøpsklausul på 20 millioner euro, men er usikre på hvorvidt dette er kontraktsfestet.

Red Bull Salzburg har tidligere nektet for at det finnes en slik klausul, overfor Kicker.

Avisen skriver også at Dortmund, og trener Lucien Favre, har gjort det meget tydelig at de ønsker å sikre seg en angriper så fort overgangsvinduet åpner i januar.

Haaland har kontrakt med den østerrikske storklubben frem til 2023, etter at han ankom Salzburg fra Molde. Nordmannen har blitt koblet med en rekke klubber den siste tiden, som Manchester United, Napoli, Real Madrid, Barcelona og Dortmund.

Haaland har imponert voldsomt for sin østerrikske klubb denne høsten og blant annet nettet åtte mål i gruppespillet av Champions League.

Var kryptisk om framtiden



Det holdt likevel ikke til avansement i den gjeveste europacupen. Tirsdag kveld tapte Haalands Salzburg for Liverpool, og må dermed spille i Europa League etter nyttår.

I et intervju med TV 2 før møtet med Liverpool tirsdag åpnet pappa Alfie Haaland noe kryptisk opp om sønnens framtid. Da hintet han om at det kunne bli aktuelt å bli værende i Salzburg ut den inneværende sesongen.

Det kan fortsatt være en mulighet, selv om han skulle signere for Dortmund nå i det kommende overgangsvinduet. Det er ikke uvanlig at spillere lånes tilbake til selgende klubb ut sesongen ved en overgang.

- Vi vet jo at han på et eller annet tidspunkt, om han fortsetter disse greiene her, vil gå. Vi er ganske avslappet til det det, men det handler om å prøve å finne en klubb som er rett for ham, der han får bra med spilletid og sånne ting, så det er ikke så mye hokus pokus, egentlig, sa pappa Alfie til TV 2.

- Det er veldig mange gode klubber som er nevnt, men akkurat nå så har han det veldig bra i Salzburg, også, så det kan godt være at han blir her en stund til.

Han hintet om at også neste klubb vil bli valgt med omhu.

- Det er viktig å ha utfordringer hele veien. Men så vet vi også at det ikke alltid vil gå én vei, han vil få noen «down»-perioder, også. Kroppen har heller ikke helt satt seg enda, han er bare 19 år. Vi får se. Det blir både spennende og vanskelige, helt sikkert.