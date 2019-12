Hevder Everton har kontaktet Ancelotti

Italiensk journalist hevder Everton-styret har kontaktet Carlo Ancelotti.

Det er den anerkjente italienske Sky Sports-journalisten Fabrizio Romano som melder at Everton-styret skal ha tatt kontakt med Carlo Ancelotti om den ledige manager-jobben på Merseyside.

På Twitter skriver Romano at Ancelotti vil bestemme seg snart om han vil akseptere eller avslå muligheten til å bli Evertons nye manager. Samtalene skal fortsette i nærmeste fremtid.

Forrige uke rapporterte Sky Sports at Everton hadde kontaktet Unai Emery. Nå kan ting tyde på at spanjolen og klubben ikke var en god match og at de nå satser alt på Ancelotti.

Ferguson fortsetter

Mandag ble det også klart at vikarmanager Duncan Ferguson skal lede Everton i onsdagens kvartfinale i ligacupen mot Leicester.

Det opplyser klubben på sitt nettsted.

Ferguson har ledet laget i de to seriekampene etter at Marco Silva fikk sparken for snaut to uker siden. 3-1-seier over Chelsea på hjemmebane ble fulgt opp av sterke 1-1 borte mot Manchester United søndag.

– Et fullsatt stadion vil ta imot Ferguson og hans spillere til besøket fra Brendan Rodgers' lag når «The Blues» er på jakt etter en plass i semifinalen i turneringen, skriver Everton på sine hjemmesider.

Det kan altså se ut som at det kan bli noe av det siste Ferguson gjør i managerstolen på Goodison Park om rapportene fra engelsk media stemmer.

Fikk nylig sparken

Ancelotti fikk nylig sparken i Napoli. Klubben bekreftet at han var ferdig i klubben kun timer etter at den italienske storklubben slo Genk 4-0 hjemme på San Paolo i Champions League.

- Napoli har bestemt seg for å avsette førstelagstrener Carlo Ancelotti. Vennskapet og den gjensidige respekten vil vedlikeholdes mellom president Aurelio de Laurentiis og Carlo Ancelotti, skrev Napoli i en offisiell pressemelding.

Han trente, som kjent, Chelsea mellom 2009 og 2011, og fikk med seg både et Premier League- og FA Cup-trofé i løpet av sin tur på den blå siden av den engelske hovedstaden.

Ancelotti kan vise til en av de aller mest meritterte trenerkarrierene i Europa. Han har trent både AC Milan og Real Madrid til Champions League-triumfer, samt vunnet Serie A med førstnevnte.

Han kan også vise til å ha vunnet ligaen i Frankrike i 2012/2013-sesongen, da han var sjef for den franske giganten Paris Saint-Germain. Bundesligaen sikret han seg også da han vant det trofeet som Bayern München-trener i 2016/2+17-sesongen.