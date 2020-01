Hevder Fagermo har takket ja til Vålerenga

Lokalavis skriver at Odd-treneren tar over osloklubben.

Varden skriver seint torsdag kveld at Dag-Eilev Fagermo blir ny trener i Vålerenga.

Avisa skal ha fått opplysningene seint torsdag kveld. Samtidig har verken Odd eller Vålerenga kommet med noen bekreftelser.

Fagermos ja til VIF kommer til å bli offentliggjort fredag formiddag, hevder Varden videre.

Vålerenga må bli enig med Odd om en kompensasjon for trenerprofilen. 53-åringen har jobbet for skienslaget i tolv år.

Tidligere torsdag kveld sa sportssjef Tore Andersen i Odd til både Varden og Telemarksavisa at klubben ikke hadde hørt noe fra VIF.

Etter at Ronny Deila forsvant fra osloklubben til New York City rundt årsskiftet, har det blitt et stort antall kandidater for jobben som arvtaker.

Tor Ole Skullerud skal ha takket nei til jobben, mens Deila-assistent Haakon Lunov ikke la skjul på at han gjerne ville ha ansvaret.

Også FK Eik Tønsberg-trener Ronny Johnsen og tidligere VIF-stjernespiss Steffen Iversen var blant dem som gikk ut i mediene og meldte interesse for jobben.

Dag-Eilev Fagermo gikk til Odd fra Strømsgodet i 2008, da telemarksklubben hadde rykket ned fra Eliteserien.

Siden har han ledet Odd til flere sterke plasseringer på øverste nivå. Både i 2014 og 2016 tok laget bronse i serien.

Også i 2019 var Odd med i kampen om en medaljeplass til siste serierunde.

I perioden 1995-2005 var Fagermo trener for Skarphedin, Notodden og Pors.