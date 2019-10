Hevder fem Tottenham-stjerner kan bli solgt i januarvinduet

Storavis melder at Tottenham-manager Mauricio Pochettino ønsker å komme i gang med å rydde opp i troppen så fort som mulig.

Det blåser stiv kuling i gatene rundt nye White Hart Lane om dagen og det dukker stadig opp nye overskrifter om londonklubben i engelske aviser.

I forrige uke meldte flere at manager Mauricio Pochettino hadde innkalt til krisemøte etter tapet mot Bayern München og i helgen skrev The Athletic i detalj om misnøyen som skal ha spredd seg internt i Tottenham den siste tiden.

Der ble det blant annet poengtert at Pochettino i lengre tid har hatt et ønske om å renske opp i stallen og fornye laget med yngre, og mer sultne spillere.

Fem på vei ut?



Tirsdag melder storavisen The Times at dette kan skje allerede i januarvinduet.

The Times hevder nemlig at hele fem Tottenham-stjerner kan bli vist døren i løpet av vintervinduet. Eric Dier trekkes fram som den Pochettino er mest ivrig på å få ut.

Midtbanespilleren har fått mindre spilletid etter at Tanguy Ndombele kom til klubben i sommer og ifølge Times vil Spurs sette engelskmannen på «overgangslisten».

Pochettino skal også foretrekke Harry Winks foran Dier på midtbanen.

Christian Eriksen, som står uten kontrakt til sommeren, Danny Rose, Serge Aurier og Victor Wanyama er andre spillere som kan bli solgt i løpet av vintervinduet.

Eriksen har ikke lagt skjul på at han ønsker å prøve noe nytt og har blitt hyppig koblet med Real Madrid. Fra januar kan dansken forhandle fritt med klubber utenfor England, og skal Spurs få noe igjen for ham, må de selge i løpet av vinduet.

Dansken har vært litt inn og ut av laget denne sesongen, og så lenge han ikke kommer til enighet med Tottenham om en ny kontrakt, blir han mest sannsynlig ikke satset på.

Tung periode



Danny Rose har lenge vært et uromoment for Tottenham og sommersigneringen av Ryan Sessegnon fra Fulham, åpner for at Pochettino kan la venstrebacken gå på samme måte som han lot Kieran Trippier signere for Atletico Madrid i sommer.

Når det gjelder Aurier har han levert flere ujevne prestasjoner den siste tiden og ivorianeren er på mange måter en løs kanon i troppen, ifølge The Times.

Wanyama skal Tottenham i lengre tid ha forsøkt å kvitte seg med. Kenyaneren har spilt lite denne sesongen, men fikk innhopp mot Leicester og Southampton.

I helgen gikk Tottenham på et surt tap borte for Brighton i Premier League, og har dermed i kort tid røket ut av ligacupen etter tap for Colchester, tapt 2-7 hjemme mot Bayern München i Champions League og sakket akterut i Premier League.

Klubben har elleve poeng etter åtte ligarunder og er allerede 13 poeng bak Liverpool som topper tabellen. Spurs ligger på en skuffende niendeplass.