Hevder Frank Lampard skal ha skjelt ut Chelsea-profilen foran de andre spillerne

Etter å ha blitt byttet ut i pausen skal Marcos Alonso ha stukket fra tribunen og sett ferdig kampen i spillerbussen. Det likte Chelsea-manageren svært dårlig.

Det var i etterkant av møtet med West Bromwich Albion lørdag at Chelsea-treneren skal ha vært rasende på den spanske backen Marcos Alonso, skriver The Athletic.

Bakgrunnen for dette skal være at spanjolen skal ha forlatt tribunen i andre omgang og sett ferdig kampen fra spillerbussen. Alonso ble tatt av banen i pausen, sammen med Mateo Kovacic. Kroaten satte seg sammen med de andre spillerne for å se ferdig kampen, mens Alonso etter rundt 10-15 minutter av andre omgang stakk.

Chelsea lå under med 0-3 til pause i en kamp som til slutt endte med 3-3.

- Aldri sett ham slik

Flere som var til stede på stadion lørdag skal ha lagt merke til at Alonso plutselig befant seg i et annet område av arenaen enn der spillerne skal være. Spesielt med tanke på Covid-19-situasjonen, var det mange som bet seg merke i dette.

BLE TATT AV BANEN: Marcos Alonso hadde ingen god første omgang mot West Bromwich. Foto: Darren Staples (Pa Photos / NTB scanpix)

Ifølge The Athletic skal Alonso først ha gått i garderoben å tatt en dusj, før han deretter tok seg ut til spillerbussen og så ferdig kampen der.

Manager Frank Lampard skal ha blitt rasende da han oppdaget dette og spanjolen skal ha fått en real skyllebøtte foran de andre spillerne etter kampslutt.

Kilder sier til The Athletic at de aldri har sett Chelsea-sjefen så sint før og Alonso skal virkelig ha fått gjennomgå, mens lagkompisene nærmest var sjokkert.

Lampard skal ha gjort et poeng av at spillerne hadde vist stor moral ved så komme tilbake fra å ligge under med tre mål, men også gjort et poeng ut av at Alonso åpenbart ikke brydde seg om laget og at han kun tenkte på seg selv.

- Spillerne sa at de aldri har sett manageren slik. Det startet etter kampen og han klikket på Alonso. Noen snakket om at de vil bli overrasket om han noengang spiller for Chelsea igjen, sier en kilde til den velinformerte avisen.

Alonso med to feil

I første omgang på The Hawthorns lørdag var Alonso skyld i to av de tre målene vertene scoret før pause og slik sett var det ikke så overraskende at Lampard valgte å ta ham av banen og sette inn Cesar Azpilicueta i andre omgang.

Nykommer Thiago Silva gjorde også en feil som førte til et baklengsmål, men det skal ha vært Alonso som var mål for Lampards kritikk etter kampen.

Chelsea-sjefen uttalte seg om tabbene i intervjuet etter kampen, da han ble spurt om det var slike feil han ønsket å luke vekk i laget sitt.

- Ja, det ble gjort klare feil. Ved det første målet header Marcos ballen inn i banen, slik at de får en overgang. Thiagos involvering var også en feil. Han har vært med lenge nok til å skjønne det selv og vi kan se gjennom fingrene på det, siden det var hans første kamp, sa Lampard, før han fortsatte:

- Og så klarer ikke Marcis å følge mannen sin ved det tredje målet. En ny, klar tabbe. Du kan spille så mange kamper du vil, men hvis du gjør slike tabber, så blir det som å bestige et fjell, mente Chelsea-manageren.

Alonso plass som venstreback i dette Chelsea-laget var for øvrig allerede før lørdagens kamp i fare, etter at de blå fra London hentet inn Ben Chilwell for rundt 50 millioner pund fra Leicester før sesongen. Når Chilwell blir spilleklar, vil han trolig være Lampards førstevalg i den posisjonen.