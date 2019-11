Hevder Fraser er nær overgang til Liverpool

Kun Eden Hazard hadde flere målgivende pasninger enn Ryan Fraser sist sesong i Premier League, men nå forsøker Bournemouth angivelig å få solgt sjernen før kontraktem går ut neste sommer.

Det er radiokanalen Talksport som mandag hevder at Liverpool står først i køen når det gjelder en overgang for den skotske midtbanespilleren.

Fraser imponerte stort sist sesong i Premier League, men har slitt med å finne den samme formen denne høsten. Så langt denne sesongen står han med kun én scoring på 13 opptredener for Bournemouth i alle turneringer.

På utgående kontrakt



I sommer ble Fraser koblet med en rekke større klubber og både Liverpool og Arsenal ble nevnt i forbindelse med 25-åringen. Fraser står uten kontrakt neste sommer, og kan slik sett gå gratis da, men Bournemouth skal være ivrig etter å selge i januar.

Talksport skriver at Liverpool skal være godt inne i forhandlingene med Bournemouth om en avtale for Fraser og at en overgang kan bli aktuelt i vintervinduet.

Liverpool og Bournemouth har meislet ut flere avtaler de siste årene. Både Jordon Ibe, Brad Smith og Dominic Solanke har blitt solgt fra de røde til Bournemouth, mens Harry Wilson er på lån fra Liverpool til Joshua Kings klubb denne sesongen.

Det meldes at Wilson, som har imponert stort på lån i klubben, kan bli en del av avtalen som sikrer Fraser en overgang til Anfield-klubben.

Kort tid etter at Talksport meldte om Fraser-overgangen kom flere profilerte journalister på banen. Både James Pearce (The Athletic) og Chris Bascombe (The Telegraph) hevder at på sin side at disse oplysningene ikke stemmer.

Slo gjennom mot Liverpool



Fraser fikk stoitt store gjennombrudd i Premier League i 2016/17-sesongen og det skjedde mot nettopp Liverpool. I møtet mellom lagene på Vitality i desember 2016 scoret han sitt første mål for klubben. Han skaffet også straffe og bidro med en assist i samme kamp, som vertene vant med 4-3 etter en dramatisk avslutning.

Liverpool ledet for øvrig 2-0 da Fraser kom inn som innbytter i andre omgang.

Sist sesong var det kun Chelsea-stjernen Eden Hazard som hadde flere målgivende pasninger enn Fraser i Premier League. Skotten endte med 14 assists.

Han satte også inn seks mål og fikk totalt 20 målpoeng i ligaen.

25-åringen som tidligere har spilt i Aberdeen og på lån i Ipswich står med 11 landskamper for Skottland, der han spiller sammen med Liverpools Andy Robertson.