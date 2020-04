Hevder Gerrard og Diouf endte i heftig krangel under en oppkjøringskamp

Florent Sinama-Pongolle bekrefter at El-Hadji Diouf og Steven Gerrard ikke er bestevenner.

Det var knyttet store forventninger til Diouf da han kom til Liverpool i 2002, men senegaleseren maktet aldri å leve opp til sitt potensial på Anfield.

Spissen kom etter hvert også på kant med klubblegenden Steven Gerrard, og de to har med ujevne mellomrom vært i ordkrig etter at Diouf forlot Merseyside-klubben i 2005.

Diouf har tidligere anklaget Gerrard for å ødelegge klubben, og hevdet den nåværende Rangers-manageren var sjalu på hans talent.

De to var likevel lagkamerater i flere år, men nå avslører tidligere Liverpool-spiller Florent Sinama-Pongolle at det virkelig gikk en kule varmt i pausen under en oppkjøringskamp da Gerard Houllier var manager.

- Pause i en oppkjøringskamp, og det var en krangel mellom Diouf og Gerrard. Jeg var traumatisert, sier Pongolle ifølge Sport Witness.

FLOPPET: Diouf ble ingen stor suksess på Anfield. Foto: Paul Barker (AFP)

- «Din jævel!»

Gerrard skal nemlig ikke ha vært fornøyd med at Diouf aldri ga fra seg ballen, noe som fikk senegaleseren til å tenne på alle pluggene.

- Han snakket ikke engelsk fordi engelsken hans var svært dårlig. Vet du hva han gjorde? De to hatet hverandre så mye. Steven Gerrard kom inn og fornærmet Diouf ved å si «hei, din jævel!»

- Diouf kunne ikke svare, så han tok tak i Gerard Houllier og ba ham fortelle Gerrard: «Si til ham at jeg skal knulle mora hans!»

Diouf og Gerrard møtte hverandre i 2010 da førstnevnte var i Blackburn, og også da oppsto det tumulter mellom de to på banen.

I 2017 var de to i gang igjen da Diouf i et BBC-intervju sendte et nytt stikk i retning den tidligere Liverpool-kapteinen.

- Jeg har ingen problemer med ham. Han er en sterk karakter og jeg er en sterk karakter. Stevie G var en veldig god spiller. Folk i Liverpool liker ham, men han gjorde aldri noe for landet sitt, fortalte senegaleseren og fortsatte.

- Jeg er Mr. El Hadji Diouf, Mr. Senegal, men han er Mr. Liverpool og Senegal er større enn Liverpool, noe han må være klar over.

SCOUSER: Steven Gerrard fikk aldri noe ligagull med Liverpool, men fikk løfte CL-trofeet i 2005. Foto: Tim Ireland (AP)

- Jeg hadde verden for mine føtter

Diouf forsvant til Bolton i 2005 etter å ha scoret kun seks mål på 80 kamper for Liverpool.

Gerrard ble værende i klubben og utviklet seg til å bli en av klubbens største spillere, og scouseren viet blant annet spalteplass til sin tidligere lagkamerat i biografien hans som ble utgitt i 2007.

- Jeg var ikke Dioufs største fan. Etter å ha vært på Melwood og Anfield visste jeg hvilke spillere som var sultne, og hvilke spillere som hadde et Liverpool-hjerte. Diouf var kun interessert i seg selv, skrev Gerrard.

Flere år senere responderte Diouf med følgende melding.

- Gerrard var sjalu på meg på den tiden fordi jeg hadde verden for mine føtter. Det finnes ikke noen mer egoistiske.. han bryr seg ikke om noen andre. Gerrard ville heller score og at Liverpool tapte. De gamle Liverpool-gutta tålte ham ikke. Jeg vil ikke engang begynne med Carragher, sa Diouf.

De to kamphanene var lagkamerater da Diouf vakte avsky etter å ha spyttet en Celtic-supporter i ansiktet under en europacup-kamp i 2003.