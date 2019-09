Hevder han fikk tappet spillekontoen for 10.000 kroner. Først da Nettavisen tok kontakt fikk Leon (30) pengene tilbake fra Betsson

Betsson hevder det hele var Leons egen feil, men at de «av god vilje» velger å betale han tilbake.

Leon (30) var minutter unna å få omgjort spillebonusen hos Betsson til virkelige penger da saldoen hans plutselig viste null kroner. 30-åringen som kun manglet å spille 2100 kroner av de 10.048 på saldo, var altså garantert over 7900 kroner i gevinst, da kontoen plutselig var tom.

Forklaringen fra betting-selskapet fikk han til å stusse. Betsson hevdet nemlig at Leon selv på manuelt vis hadde valgt å forkaste bonusen sin, og dermed mistet alt han hadde på saldoen.

- Under hvilke omstendigheter ville jeg valgt å forkaste en slik bonus? Det kunne de ikke svare på, sier Leon til Nettavisen om det han føler er et svindelforsøk.

Betsson svarer Nettavisen i en mail at mange av forskjellige grunner velger å fjerne bonusen sin, men at de ikke kan gå inn på enkeltsaker.

- Tenkte at det har skjedd en feil

Historien om Leon starter med at han satte inn 2000 kroner med 100% bonus hos Betsson 19. august. I løpet av seks dager hadde han omgjort disse pengene til 10.048 kroner, og han manglet kun et siste spill på 2100 kroner for å ha omsatt for nok til å omgjøre bonusen til virkelige penger.

- Det måtte spilles åtte ganger til odds på minimum 1,5 før det ble omgjort fra bonus til penger, forklarer han.

30-åringen ønsket å laste ned Betssons app, men da han logget seg på for første gang via denne appen ble han svært overrasket. For i appen viste saldoen hans null kroner, til tross for at den få minutter tidligere hadde vist 10.048 kroner via nettleseren. Da han sjekket nettleseren stod det det samme, og spillhistorikken hans var borte.

- Jeg tenkte jo at her har det skjedd en feil, men det regnet jeg med at de ville ordne opp i, forklarer Leon.

Han sier likevel at han fikk en litt dårlig følelse og fryktet at spillselskapet kom til å si fra seg alt ansvar.

Ble bedt om å være forsiktig

Han valgte derfor å ta kontakt via Betssons egen chat-funksjon og forteller at han fikk til svar at det hele hørtes svært merkelig ut, og at saken skulle sendes videre til ansvarlig avdeling. Senere samme dag mottok han en mail fra Betsson som forklarte at det hele var Leons egen feil.

De hevdet at etter en veldig nøyaktig undersøkelse fant ut at han hadde kansellert bonusen manuelt, og at det derfor ikke var noe de kunne gjøre. I stedet fikk han beskjed om å være mer forsiktig neste gang.

I mailen, som Nettavisen har fått tilgang til, står det:

«Den ansvarlige avdeling har nå sett over og dessverre så vil vi ikke kunne legge tilbake bonusen din. Vi ber deg være litt mer forsiktig neste gang du har en aktiv bonus. Når du kansellerer en bonus er det ikke alltid mulig for oss å aktivere den igjen.»

Da Leon tok kontakt via telefon kort tid etter fikk han det samme svaret. Betsson hadde forsøkt å replikere hendelsesforløpet, men fikk ikke samme feil. Derfor mente de at det var noe han hadde forårsaket selv, og at han hadde «forkastet bonusen».

Hevder han ikke visste at det var mulig

At han hadde forkastet bonusen dukket også etter hvert opp i hans spillhistorikk, som hadde blitt gjort tilgjengelig for han og som Nettavisen har fått tilgang til. Selv mener han at det er en forklaring som ikke er særlig god, og han hevder han aldri har sett en mulighet for å forkaste en slik bonus.

- Jeg har fortsatt idag ikke den fjerne anelse om hva jeg kunne vært mer forsiktig med.

- Visste du at det gikk an å forkaste bonusen?

- Nei, jeg visste at det var en rekke vilkår. Du kan for eksempel ikke spille nullrisikospill med spill som går mot hverandre slik at du bare får omsetning uten å ha noen reell risiko. Så jeg hadde sjekket alle vilkårene. At det i det hele tatt fantes en knapp som kunne forkaste en bonus, det ante jeg ikke. Og det har jeg fremdeles ikke sett.

- Har du blitt gitt noen forklaring rundt hvordan du kan få til dette?

- Nei, det har jeg prøvd å spørre om flere ganger, hvordan det er mulig. Hvordan kunne jeg ha gjort det? Det har jeg ikke fått noen forklaring på.

- De har ikke vist deg at den knappen er der?

- Nei, ikke noe sånt. Det eneste de gjentar er at de får beskjed om at dette er noe som har skjedd fra min ende. De har ikke klart å gjenskape resultatene og vil derfor ikke utbetale min bonus.

Leon sier at Betsson hevdet han måtte bevise at han ikke hadde trykket på «forkast bonus», men han fikk ingen forklaring på hvordan han kunne bevise det.

Fikk pengene tilbake

I en mailkorrespondanse med Nettavisen, har talsmann for Betsson, Kim Petersen, sendt et bilde som viser hvordan det er mulig for en spiller å si fra seg bonusen. De forklarer også at «fra tid til annen kan en kunde gjøre feil», og de uttaler at de forsøker å gjøre hjemmesidene sine så oversiktlige som mulig.

Spillselskapet har ingen forklaring på hvorfor Leon skal ha valgt å forkaste en sikker gevinst, men påpeker at på generelt grunnlag er det mange som kansellerer bonusene sine av ulike årsaker.

Betsson lovet også å se på saken til Leon en gang til, og kontakte kunden direkte.

Samme kveld mottok Leon mail fra Betsson hvor de skriver at han likevel skal få pengene sine tilbake, til tross for to avslag da han selv kontaktet selskapet. I forklaringen til bettingselskapet hevdes det at dette gjøres som «en gest i god vilje».

Nettavisen valgte dermed å spørre Betsson om denne plutselige tilbakebetalingen.

- Hører nå at dere har gitt kunden lovnader om at han skal få pengene tilbake. Hvorfor måtte Nettavisen på banen for at dette skulle skje?

- Før dere kontaktet oss hadde kunden sendt en klage, og det er den klagen som ble behandlet i ettertid, skriver Petersen i sitt svar.

Leon, på sin side, hevder at alle klagene var avslått på dette tidspunktet, men at Betsson plutselig hadde endret mening. Betsson står likevel på sitt, og mener klagen var under behandling og at det nå er løst på en god måte.