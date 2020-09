Hevder Hareide henter tidligere Malmö FF-elev til Rosenborg

26-åringen har vært i både Italia og USA. Nå kan norsk fotball bli neste stopp for venstrebacken.

Åge Hareide-kjenningen Pa Konate skal være klar for Rosenborg, melder den svenske storavisen Expressen. Konate spilte under den nye RBK-treneren i Malmö FF.

LES OGSÅ: PAOK byr millionsum for Viking-profil Adrian Pereira

Avisen skriver at venstrebacken i prinsipp skal være enig med trønderne om en overgang. Det er ventet at han vil bli presentert som RBK-spiller innen kort tid.

Spilte under Hareide



Det var i 2014/15-sesongen at 26-åringen jobbet med Hareide i Malmö FF. Han har senere vært i blant annet italienske SPAL og MLS-klubben Cincinatti. Han har også spilt i GIF Sundsvall, men sto uten kontrakt der etter nedrykket sist sesong.

PÅ VEI TIL RBK: Den svenske backen Pa Konate. Foto: Nelson Almeida (AFP / NTB scanpix)

Går alt i orden så kommer han til Rosenborg fra Jönköpings Södra. Der har han spilt siden juni i år og ifølge Expressen vært en av de beste forsvarsspillerne i Superettan.

Verken Jönköpings Södra eller Rosenborg har kommentert den påståtte overgangen overfor Expressen mandag ettermiddag.

LES OGSÅ: Lars Bohinen reagerer på AaFK-direktøren etter at han fikk sparken: - Kanskje jeg ikke var tydelig nok

Solgte Meling



Venstrebacken skrev altså under for Jönköpings Södra så sent som i juni og ifølge Jönköpings Posten har han knapt fått noe lønn i klubben.

- Dette er et bevis på at fotballen betyr mer enn pengene for meg. Penger betyr ikke alt i dette laget. Jeg kunne valgt meg et annet miljø, med bedre betalt, men kanskje ikke fått ut mine kvalieter på banen på samme måte, sa Konate til avisen.

LES OGSÅ: Talentene om det tidligere eliteseriestemplet: - Bare tull

Konate blir Rosenborgs første signering etter at Åge Hareide tok over som trener. Veteranen kom inn nå i høst, etter at Eirik Horneland fikk sparken tidligere denne sesongen.

Tidligere i år solgte RBK venstrebacken Birger Meling tiul franske Nimes. I tillegg har Anders Trondsen, som også kunne spille venstreback, gått til Trabzonspor i Tyrkia.