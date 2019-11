Hevder Horneland endret formasjon dagen før seriestart: - Ikke noe vi hadde trent på

Nicklas Bendtner åpner opp om hva som skjedde i kulissene før Rosenborgs blytunge serieåpning denne sesongen.

Det kommer fram av danskens nye selvbiografi «Begge sider». Nettavisen har fått tilgang til boken som blir lansert tirsdag, og 31-åringen skriver blant annet om tiden under Eirik Horneland.

Spissen endte opp helt ute i kulda hos den tidligere Haugesund-treneren, og i boken skriver blant annet Bendtner at Horneland endret planene for laget kun et døgn før seriestarten mot Bodø/Glimt.

«På dagen før vår første kamp i Eliteserien vil plutselig hovedtreneren snakke med meg. Han har ombestemt seg etter tre måneders forberedelse. Nå vil han spille et helt annet system og la meg starte kampen, en uke etter at jeg ikke var med i troppen en gang. Som 10'er, like bak Søderlund. Det er ikke noe vi har trent på i det hele tatt» skriver Bendtner som deretter videreformidlet nyheten til sin agent Ivan Marko Benes.

«Fy faen, for en utvikling» skal han ha fått til svar av agenten ifølge biografien.

Serieåpningen endte med 0-2 mot Bodø-laget, og til slutt endte Bendtner opp i FC København på overgangsvinduets siste dag etter å ha vært ute av kamptroppene til Rosenborg i lang tid.

Dansken skriver i sin bok at Horneland kunne argumentere med at han hvert fall prøvde tross at han plasserte Bendtner i en uvant rolle fra start.

«Det er underordnet at hele laget falt sammen. Underordnet at jeg ble tildelt en uvanlig rolle helt uten forvarsel. Jeg er ikke klubbens redningsmann. Ikke lenger. Nå er det jeg som er syndebukken» skriver han.

Til Nettavisen sier Rosenborgs sportslige leder, Stig Inge Bjørnebye, følgende om Bendtners uttalelser i den nye boken:

- Jeg synes det er en bok som langt på vei beskriver noen problematiske holdninger gjennom en lang og ellers innholdsrik karriere. Vi hadde noen utfordringer selv, som vi konfronterte og håndterte på best mulig vis sammen med han, sier Bjørnebye til Nettavisen.

Forundret over første Horneland-møte

Bendtner kom til Rosenborg i mars 2017 etter å ha vært ett år i Nottingham Forest.

31-åringen skrev under på en treårskontrakt med trønderne, og fikk sin debut mot islandske FH i en treningskamp samme måned det året. Den tidligere Arsenal-spillerens offisielle debut kom i mesterfinalen mot Brann, en kamp Rosenborg vant 2-0.

Spissen kronet sin første RBK-sesong med både ligagull og toppscorertittel etter å ha scoret 19 ganger den sesongen.

2019 har imidlertid vært et turbulent år for Bendtner. Han startet året med å sone en voldsdom på 50 dager med fotlenke i Danmark etter å ha blitt dømt til ubetinget fengsel for vold mot en taxisjåfør i København.

I samme periode ble Eirik Horneland ansatt som hovedtrener for RBK, og han plasserte etter hvert Bendtner ut av laget.

Dansken skriver i boken om sitt første med Horneland, da hovedtreneren kom på besøk til dansken i København sammen med sportslig leder Stig Inge Bjørnebye.

«De ville hilse på og snakke fremtid, så vi visste hvor vi hadde hverandre. Det hørtes ut som en god idé. Jeg gleder meg til å se Stig, og har kjøpt sushi på veien hjem fra Dragør. Philine (kjæresten) har lovet å la oss snakke i fred» skriver Bendtner.

«Når jeg viser mine gjester til spisebordet, ser Horneland en smule rådvill ut» skriver dansken og påpeker at den tidligere FKH-treneren sa han aldri hadde smakt sushi før.

«Nå er ikke jeg noen hai på de norske dialektene, men han får det til å høres ut som om sushi skulle være noe vanvittig moderne. Og jeg tror faktisk at han mener det. Han slår meg ikke som noen skøyer».

MØTER: RBK-trener Eirik Horneland og sportslig leder Stig Inge Bjørnebye var i flere møter med Bendtner. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Ville spille Klopp-fotball

Etter å ha vært ute av kamptroppen i lang tid, ble Bendtner til slutt solgt til FC København på overgangsvinduets siste dag.

Veteranen skildrer senere i boken et annet møte med Horneland og Bjørnebye der det ifølge dansken selv kom fram at hovedtreneren ønsket å spille på en lignende måte som Jürgen Klopp gjør med sine lag.

«Jeg vil gjerne se oss spille litt som Jürgen Klopps mannskap» skriver Bendtner før han fortsetter.

«Jeg tenker mitt. Én ting er inspirasjonskilder, noe annet er troppen som skal jobbes med. Hvis du vil spille som Liverpool eller Dortmund, skal ha folk som kan finne og bruke hullene. Firmino, Mané, Salah og så videre».

Videre kommer det fram at Horneland spurte Bendtner om både Arsene Wenger, Morten Olsen og Antonio Conte som følge av spissens fortid i en rekke internasjonale toppklubber.

«Jeg svarer ham så godt jeg kan. Og overdriver, ettersom hvor mye frihet de ga meg».

FCK er den siste av en lang rekke klubber Bendtner har vært i siden han slo igjennom på seniornivå. Spissen har over 100 kamper for Arsenal etter hans tid i London-klubben fra 2005 til 2014, mens den eksentriske veteranen også har klubber som Juventus, Wolfsburg og Sunderland på CV-en.