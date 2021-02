Tirsdag fortsatte rettssaken mot den volds- og voldtektstiltalte idrettsprofilen. Der fikk retten høre et svært preget familiemedlem fortelle om sin relasjon til den tiltalte mannen.

Mannen, som nå er i 40-årene, er altså tiltalt for fysisk og psykisk mishandling av sin daværende kone.

Han er også tiltalt for å ha truet et annet familiemedlem, og tirsdag var det familiemedlemmets tur til å innta vitneboksen i i Nedre Romerike tingrett.

Hun fortalte at hun lenge hadde en god relasjon til den tiltalte og beskrev ham som den morsomme i familien, mens den fornærmede kvinnen var den strenge og rolige.

- Hadde aldri hørt ham slik før

Men etter hvert som forholdet mellom tiltalte og den fornærmede kvinnen ble dårligere og til slutt endte med separasjon, merket også familiemedlemmet en helt ny side ved tiltalte.

- Jeg så et temperament jeg ikke hadde sett før, sa familiemedlemmet, som var svært preget i vitneboksen.

Hun fortalte at den tiltalte mannen var mye sint de siste årene.

- Jeg husker jeg en gang tenkte «jøss, hva i alle dager har NN (den fornærmede kvinnen) gjort nå, for jeg hadde aldri hørt ham slik før, fortalte hun.

Familiemedlemmet, som nå er myndig og avga en frivillig forklaring i retten, beskrev i vitneboksen at hun etter hvert begynte å bli redd den tiltalte.

Hun hørte ofte krangling mellom partene etter sene byturer de hadde vært på, og hun fortalte om lyder hun i dag kobler opp mot anklagene om fysisk vold, men som hun ikke tenkte så mye over de gangene de oppsto.

- Lei av å være redd

Hun fortalte at hun også i etterkant av separasjonen i 2018 kunne bli redd for den tiltalte.

I vitneboksen forklarte hun at det var hun selv som anmeldte tiltalte for trusler.

- Jeg var lei av å være mye redd, sa hun.

Episoden som førte til anmeldelsen, og som nå er en del av tiltalen mot mannen, beskrev hun slik:

- Jeg hadde besøk av en venn, og NN (tiltalte) hadde flyttet ut, så han hadde ingenting hjemme å gjøre den dagen. Vi hadde en avtale hjemme om at vi alltid skulle rope «hei» når vi kom hjem, slik at vi visste at det ikke var NN (tiltalte) som kom. På den måten slapp vi å gjemme oss eller bli redde, innledet hun.

Den dagen hørte hun noen gå inn døra hjemme, men hørte aldri noe «hei», forklarte hun i retten.

- Han gikk inn i huset og inn på rommet til NN, jeg trodde jeg så syner. Jeg sa «jeg ser deg, hva driver du med?». Jeg husker ikke hva han sa, men jeg sa noe som at «skal du stjele nå?». Han kom mot meg, aggressiv og truende, og jeg husker jeg ble redd. Han gikk så ned i gangen, vi delte noen ord, og jeg husker han så på meg og sa: «Må jeg banke deg også?», fortalte hun.

«Nå er det ikke noe tvil lenger»

Det idrettsprofilen ikke skal ha fått med seg, er at familiemedlemmet hadde besøk den dagen.

Vennen skal ha ligget i skjul bak sengen.

- Jeg tror ikke han fikk med seg at venninnen min lå på soverommet og hørte alt sammen. Da han sa det han sa, tenkte jeg at «nå er det ikke noe tvil lenger», fortalte hun.

Denne vennen vitnet også i rettssaken tirsdag. Hun beskrev opplevelsen som skremmende og ubehagelig.

- Han var veldig aggressiv i tonen sin, og mens jeg lå der var jeg sikker på at han skulle slå henne. Men det skjedde jo ikke. Det var en veldig ekkel hendelse, beskrev hun.

- Hørte du hva som ble sagt?

- Jeg kan ikke huske noe som ble sagt, hele situasjonen var så skummel, så jeg tror jeg bare sonet helt ut, svarte vitnet.

- I politiavhør sa du at, mens du lå bak sengen, hørte den tiltalte si «skal jeg banke deg også», fulgte aktor Anne Glede Allum opp med.

- Ja, men dette er veldig lenge siden, og jeg vil ikke si noe nå som jeg kanskje husker. Men det stemmer nok det jeg sa til politiet, svarte vitnet.

Familiemedlemmet understreket senere at hun aldri har sett tiltalte gjøre noe voldelig selv.

- Jeg har bare hørt lyder, sa hun.

Etterpå var det en venninne av den fornærmede kvinnen sin tur til å innta vitneboksen. Hun ble etter hvert også godt kjent med den tiltalte mannen, fortalte hun.

- Han var sosial, blid og virket som en veldig god far, sa hun.

- Aldri sett ham sånn før

Men det er to episoder hun har reagert på. Begge gangene skal hun selv ha opplevd aggressiv oppførsel fra den tiltalte.

Den første episoden skal ha funnet sted på Aker Brygge for 15 år siden, og der skal den tiltalte ha blitt kastet ut av et utested på grunn av et sinneutbrudd.

- Det handlet om sjalusi. Jeg hadde ikke sett ham sånn før, han hadde alltid virket så rolig. Det var en ubehagelig situasjon, fortalte hun.

Den andre episoden skal ha funnet sted hjemme hos vitnet etter en fest. Da hadde tiltalte kommet for å snakke ut med den fornærmede kvinnen etter at det skal ha oppstått en situasjon mellom dem tidligere den kvelden.

- Jeg føler jeg kjente ham godt på det tidspunktet, men jeg kjente ham ikke igjen den dagen. Han fløy frem og tilbake og pratet helt usammenhengende. Han ville ikke sitte ned. Jeg gikk ut og tok en røyk, og da hørte jeg noe høylytt innenfra, men da måtte jeg gå inn og si at dette ikke var greit, naboene ville jo tro at det var jeg og min mann som kranglet, fortalte vitnet.

Hun sa videre at hun aldri har sett tiltalte gjøre noe fysisk mot kvinnen.

- Han dyttet meg

Etter en lunsjpause var det en annen venninne av den fornærmede kvinnen som inntok vitneboksen.

Hun fortalte der om to hendelser som skal ha oppstått da hun var sammen med den tiltalte og kvinnen i festlig lag.

Den første hendelsen skal ha funnet sted på et nachspiel der vitnet var sammen med de to partene.

- Han satt der og var stygg i munnen mot NN. Jeg gikk bort og sa det ikke var akseptabelt å si slikt til kona si. Da ble han sint og dyttet meg slik at jeg falt bakover på rumpa.

- Det var et ordentlig dytt, la hun til.

Tiltalte skal da ha forsvunnet fra nachspielet en periode, før han skal ha kommet tilbake senere den natta og forsøkte å dirke opp låsen og komme seg inn igjen.

- Det var ordentlig ubehagelig, sa vitnet.

Forsvarer Frode Sulland konfronterte kvinnen med at hun i politiavhør skal ha sagt at tiltalte hadde bedt kvinnen om å flytte seg, noe hun ikke skal ha gjort, og at det var dette som skal ha fremprovosert dytten.

- Hadde blåmerke - skyldte på bildør

Aktor spurte så kvinnen om den andre hendelsen hun ville fortelle om i vitneboksen.

- Har du noen gang sett en blåveis eller andre merker på den fornærmede kvinnen? spurte aktor.

- Ja. Det var en fest på sommeren. Tiltalte og NN (kvinnen) kom litt senere den kvelden, og jeg husker hun hadde på seg solbriller. Da hun tok dem av seg hadde hun en blåveis. Hun forklarte det med at hun hadde blitt truffet av en bildør ved et uhell, sa vitnet.

Den tiltalte mannen var som aktiv en nasjonalt kjent idrettsutøver, og tirsdag inntok en annen idrettskjendis vitneboksen.

Han var en kollega av den tiltalte mannen i den idretten de bedrev.

Den fornærmede kvinnen hadde tidligere i rettssaken beskrevet en hendelse der denne idrettskjendisen havnet midt i en konflikt mellom henne og tiltalte.

Ifølge henne måtte idrettskjendisen gå mellom og bryte opp en krangel der tiltalte skal ha vist aggressiv oppførsel mot kvinnen i forbindelse med en fest.

Idrettskjendisen fortalte sin versjon av dette i retten tirsdag.

- Vi hadde invitert til sommerfest hjemme hos meg. Det var god stemning helt til vi skulle gå til sentrum fra mitt hus, og da vi rundet innkjørselen ved huset la alle merke til at NN (tiltalte) og NN (kvinnen) sto 30-40 meter lenger bort i veien. Jeg hørte ikke hva de snakket om, men det var lett å forstå at det var dårlig stemning ut fra måten de snakket på og hvordan de gestikulerte. Da gikk jeg og kona mi gå bort til dem. Jeg tok NN (tiltalte), kona mi tok NN (kvinnen). Så løste vi opp krangelen og gikk mot byen på hver vår side av veien, fortalte han.

Idrettskjendis: - Han var sosial og blid

I avhør skal mannen ha omtalt hendelsen som «intens krangling». Vitnet, som også er landskjent for sine idrettsprestasjoner, ble spurt om han måtte gå fysisk til verks for å løse opp i situasjonen.

- Jeg måtte ikke dra ham vekk. Han gikk frivillig. Jeg holdt rundt ham over skuldra og prøvde å få godstemningen tilbake, fortalte han.

- Har du andre ganger opplevd noe problematisk med tiltalte på fest? spurte forsvarer Frode Sulland.

- Aldri.

- Hvordan har han vært?

- Veldig sosial og blid. Han var et midtpunkt og sørget for at alle hadde godstemning. Den sommerfesten hjemme hos meg var den eneste gangen jeg har observert at han har vært en del av en diskusjon.

- Hva slags inntrykk har du av kvinnen?

- Jeg har hatt positive samtaler med henne, en blid og hyggelig dame er inntrykket jeg sitter igjen etter de gangene vi har møttes. Men jeg har hatt mye mindre med henne å gjøre enn jeg har hatt med ham.

De to partene ga forrige uke sine vitnemål i tingretten, og forklaringene spriker enormt om hva som skal ha skjedd.

Den fornærmede kvinnen hevdet i vitneboksen at hun levde i et forhold preget av frykt, vold og mishandling over en periode fra 2002 til 2018. Mishandlingen innebar ifølge tiltalen både vold, voldtekt og psykisk terror.

Mannens forklaring er stikk i strid med kvinnens. Han brukte ord som «rystet og sjokkert» om det han anklages for.

I sin frie forklaring valgte mannen også å adressere det han mener er kvinnens motivasjon for å komme med de alvorlige anklagene – som han betegner som renspikket løgn.

- Hun skal ta hevn

Han tror det hele bunner ut i sjalusi for at han, i etterkant av seperasjonen i 2018, har innledet et forhold med en annen kvinne og startet en ny familie.

Han mener anmeldelsen og beskyldningene rett og slett bunner ut i et ønske om å «ta igjen».

- Jeg hadde fornærmet henne ved å gå fra henne, og hun skal ta hevn fordi jeg gikk fra henne. Jeg opplever henne som bitter. Dette har hun vist gjennom sjikanering, trakassering og ryktespredning av meg. Hun har alltid kontrollert meg og det skulle hun fortsette og gjøre da jeg gikk fra henne. Etter bruddet sa hun: «Jeg har så makt over deg, jeg skal knuse deg», påsto han i retten.

Det er satt av åtte dager til hovedforhandlingen, og den skal etter planen fullføres fredag 12. februar denne uken.

