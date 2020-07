Hevder Inter er villige til å selge Christian Eriksen - bare seks måneder etter overgangen

28-åringen har ikke innfridd forventningene til Inter-supporterne, og nå kommer sjefen med en advarsel.

Christian Eriksen forlot Premier League og Tottenham for et lite halvår siden, men eventyret i Serie A har ikke helt gått etter planen så langt.

Manglende spilletid og uttelling på banen har vært stikkord for dansken så langt, og på mandag mottok midtbanespilleren en real advarsel fra Inter-manager, Antonio Conte.

- Det er visse standarder han må opprettholde, men vi må se det i perspektiv. Han forbedrer seg, og han er klar over at han kom til en ambisiøs klubb som forventer mye av han, sa Conte på pressekonferansen etter seieren mot Torino på mandag.

Og la til:

- Forventningene er høye i Italia. Jo større navn du har, desto mer forventer supporterne fra deg. Jeg har selv jobbet i England, og situasjonen er annerledes der. Mer fredfull. Eriksen jobber hardt, men jeg må ta avgjørelser som gagner Inter.

Italienske Mediaset hevder nå at Inter er villige til å kvitte seg med Eriksen allerede i sommer, og at de vil lytte til bud i regionen av 55 millioner euro.

IKKE FORNØYD: Antonio Conte skal ikke være helt fornøyd med sin danske stjerne. Foto: Daniele Mascolo (Reuters)

I intervjuet legger ikke Conte skjul på at forventer mer fra Eriksen, som står bokført med to nettkjenninger for Inter i Serie A denne sesongen.

Han måtte også pent finne seg i å sitte på benken i Inters siste oppgjør mot Torino.

- Når jeg velger ut laget, så bedømmer jeg ikke ut fra hvem spillerne er. Jeg vil at alle skal gi alt. Dette laget har en fantastisk lagånd, noen ganger må spillerne selv ha litt mer tro på egne evner.

Inter ligger på 4.- plass i Serie A med 68 poeng. Milano-laget har én kamp mindre spilt enn Lazio og Atalanta som ligger henholdsvis ett og to poeng foran dem.

Torsdag kan de passere begge to om de vinner borte mot SPAL i kampen som har avspark klokken 21.45.