Hevder interne stridigheter i Napoli kan resultere i at stjernene blir solgt

Serie A-klubben har fått en skuffende start på sesongen og forholdet mellom spillerne og den mektige styreformannen skal være på bristepunktet.

Interne stridigheter i Serie A-klubben Napoli skal ha gjort den eksentriske styreformannen Aurelio De Laurentiis forbannet. Ifølge italienske medier skal han være såpass sint at han er villig til å selge unna en rekke av sine stjernespillere.

Det var i etterkant av Champions League-møtet med RB Salzburg, som endte 1-1 etter blant et straffemål av Erling Braut Haaland, at en rekke Napoli-stjerner nektet å dukke opp til en treningsleir organisert av klubbens styreformann.

Det skal ha ført til en meget anstrengt stemning mellom De Laurentiis og spillergruppen, og Napoli-sjefen vurderer altså nå drastiske grep.

På utgående kontrakt



Daily Mail omtaler dette mandag og siterer italienske aviser som Gazzetta dello Sport og Corriere dello Sport på informasjonen om kaoset i Serie A-klubben.

Selv om det hevdes at De Laurentiis skal være klar til «å selge alle», modereres det hele litt ved at 70-åringen angivelig skal være klar over at det ikke vil være smart å handle på instinkt i denne saken og heller bruke god tid på avgjørelsene.

Ifølge Gazzetta dello Sport skal imidlertid den belgiske stjernen Dries Mertens være nærmest ferdig i klubben og han vil bli forsøkt solgt allerede i januar.

OMSTRIDT SJEF: Napolis styreformann Aurelio De Laurentiis. Foto: Simone Comi/ Venezia / Ipa (Pa Photos / NTB scanpix)

32-åringen er en av Napolis største stjerner og har vært klubben siden 2013. Inter skal angivelig allerede har meldt sin interesse for den belgiske veteranen.

Corriere dello Sport hevder på sin side at Mertens allerede er enig med Inter om en overgang, men at han går som bosmanspiller neste sommer. Det hevdes at Mertens har blitt enig med Inter om en toårsavtale verdt seks millioner euro per år.

De Laurentiis har tidligere gitt utrykk for at han ikke ønsker å beholde Mertens på den lønnen han har i dag og at det kun er aktuelt for Napoli å forlenge med ham, om angrepsspilleren går betraktelig ned i lønn, noe som er lite sannsynlig.

Mertens kontrakt løper altså ut til sommeren og han står fritt til å forhandle med andre klubber allerede etter nyttår, som en følge av Bosman-dommen. Et salg allerede i januar, om Napoli kan finne en kjøper som er villig til å punge ut allerede da, foran å vente til sommeren, vil nok være fristende for De Laurentiis.

- Flere stjerner til salgs



En annen som kan bli vist døren allerede i januar er vingen José Callejon, ifølge rapportene. Det skal være stor interesse fra kinesiske klubber for spanjolen.

Videre hevdes det at superstjernene Lorenzo Insigne og Kalidou Koulibaly er spillere som De Laurentiis også vurderer å «cashe inn» på etter sesongen. Spesielt Koulibaly har vært ettertraktet i lang tid, men Napoli har krevd enorme summer for ham.

Skulle midtstopperen, av mange ansett som en av de beste i verden i sin posisjon, bli tilgjengelig, vil nok storklubbene stå i kø for å sikre seg signaturen hans.

Når det gjelder Insigne er han kaptein og en av klubbens viktigste spillere,

Også backduoen Elseid Hysaj og Faouzi Ghoulams framtid i Napoli hevdes å være usikker som en følge av bråket mellom spillerne og styreformannen.

Styreformann De Laurentiis har vært i stridigheter med både spillerne og trener Carlo Ancelotti helt fra starten av sesongen og styreformannen skal være misfornøyd med de ujevne resultatene storlaget har vist denne høsten.

Skuffende høst



De Laurentiis skal blant annet ha truet med å saksøke enkelte spillere noe som igjen har ført til uro og misnøye innad i troppen til Serie A-klubben.

De Laurentiis, som også jobber innenfor filmproduksjon, oppholder seg for tiden i USA, men det sies at han følger situasjonen i Napoli med argusøyne.

Napoli ligger på en skuffende sjuendeplass i Serie A etter 12 ligarunder. De er allerede 13 poeng bak Juventus som topper tabellen i støvellandet.

I Champions League har de lyseblå slått regjerende mester Liverpool i gruppespillet, men skuffende resultater mot Genk og Salzburg gjør at Ancelottis menn fortsatt ikke er helt trygge på avansement, med sine åtte poeng etter fire kamper.

Napoli har igjen kamper mot Liverpool (borte) og Genk (hjemme).