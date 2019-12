Hevder Jadon Sanchos fremtid i Borussia Dortmund påvirkes av Erling Braut Haaland

Borussia Dortmund skal være klar over ønsket til Jadon Sancho.

Søndag ble det kjent at Erling Braut Haaland valgte Bundesliga og Borussia Dortmund som sitt neste karrieresteg - og klubber som Manchester United og RB Leipzig ble dermed valgt bort.

Like etter Haaland-nyheten slapp, kom det også en melding fra Old Trafford som forklarte hvorfor klubben hadde valgt å ikke signere 19-åringen fra Norge.

- Interessert i samtaler med United

Heftige krav fra superagent Mino Raiola skal ha stått sentralt - og kanskje vegret Solskjærs arbeidsgiver seg mot å knytte seg ytterligere til agenten, som allerede representerer Paul Pogba.

Nå melder anerkjente The Times at det faktum at Borussia Dortmund nå har signert Haaland, kan få umiddelbare konsekvenser for stjerneskuddet Jadon Sancho.

Sancho er under kontrakt med den tyske storklubben frem til (bare) 2022, og The Times mener å vite at klubben er vel klar over at spilleren ønsker seg tilbake til Premier League - der han var i Manchester City før Dortmund hentet han for 8 millioner pund i 2017.

LANDSLAGET: Jadon Sancho har også spilt seg inn i folden under Gareth Southgate.

Nå skal klubben kreve i overkant av 100 millioner pund for potensielle beilere, og de skal det ikke være mangel på.

Manchester United, Real Madrid og Barcelona skal alle stå i kø får å snappe opp et av de største talentene i Europa, så vel som Manchester City, som har sikret seg retten til å matche ethvert bud som blir akseptert for Sancho.

The Times hevder at Sancho, fortsatt bare 19 år gammel, vil være interessert i en overgang til Spania, men han skal også være interessert i å prate med Manchester United.

Andy Mitten følger United tett, og er en av de med best innsikt i hva som rører seg i klubben. Han har snakket med en «ledende agent» på feltet, som jobber tett med de største klubbene i England.

- Dortmund har en herlig statistikk med å signere unge spillere, få de inn på førstelaget, for å så selge de videre på det riktige tidspunktet - hvis utviklingen har vært god. De gjorde det med Kagawa, Mkhitaryan, Pulisic, Lewandowski, Gundogan, Aubameyang, Dembele - og de kommer til å gjøre det med Sancho, sa agenten til South China Morning Post.

Bare i Bundesligaen står Sancho bokført med ni scoringer og like mange målgivende på 15 kamper denne sesongen, så at Dortmund kommer til å kreve store summer for å la stjerneskuddet gå er det liten tvil om.

Det er uansett liten tvil om at Haaland er et tap for Manchester United. Ole Gunnar Solskjær reiste selv til Salzburg for å snakke med spilleren tidlig i desember, men kravene til agenten og familien skal altså ha blitt for mye for klubben.

Vanvittig pengekrav

The Guardians Fabrizio Romano var tidlig ute med nyheten om hvordan Raiola kom ut av gigantavtalen med Borussia Dortmund.

Romano skriver at Raiola skal ha mottatt 10 millioner euro for sin rolle rundt overgangen. Det tilsvarer rundt 100 millioner norske kroner.

- Dortmund har signert den høyt ettertraktede spissen Erling Braut Haaland fra RB Salzburg. De betaler utkjøpsklausulen på 22,5 millioner euro, og 19-åringen rådgiver, Mino Raiola mottar 10 millioner euro i betaling i tillegg til det, skriver Romano.

Også den engelske avisen Manchester Evening News hevder at Manchester United ikke kunne godta kravene som Haalands familie og representanter krevde.

Borussia Dortmund utløste klausulen i Erling Braut Haalands kontrakt med Red Bull Salzburg. Denne summen skal ifølge journalist Samuel Luckhurst ligge på rundt 20 millioner euro.

Romano hevder altså at summen skal være på 22,5 millioner euro.

Raiola skal ha mottatt 10 millioner euro på toppen av dette.

SUPERAGENT: Mino Raiola er kjent for å jobbe hardt for sine klienter. Foto: Valery Hache (AFP)

Ifølge Manchester Evening News skal Manchester United ha trukket seg fra en mulig avtale for Haaland på grunn av at de nektet å gå med på en utkjøpsklausul og prosenter av fremtidige salg, slik som Raiola og Alf-Inge Haaland (Haalands far) skal ha krevd.

Manchester United skal ikke ha vært forberedt på å sette seg selv i en situasjon der agenten effektivt kunne kontrollere et nytt salg, istedenfor at klubben selv hadde makten ved en eventuell overgang i fremtiden.