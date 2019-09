Hevder James Maddison er ønsket av Manchester United neste sesong

James Maddison kan følge Harry Maguire til Old Trafford neste sesong.

På lørdag var James Maddison blant de beste spillerne på et Leicester-lag som ble slått 1-0 av Manchester United på Old Trafford.

22-åringen ble koblet til en United-overgang allerede i sommer, men Ole Gunnar Solskjær skal da ha prioritert kjøpet av Harry Maguire, og samtidig innsett at Leicester ikke var villige til å selge to av sine største spillere i samme overgangsvindu.

Nå skriver The Times at United vil prøve å hente Maddison neste sommer.

Solskjær skal være en stor tilhenger av spilleren, og skal være bestemt på å forsøke å hente han til Drømmenes Teater før neste sesong. Skal vi tro anerkjente The Times, anser nordmannen Maddison som en fremtidig nøkkelspiller i Manchester United.

Solskjær ønsker å bygge sitt United-lag rundt unge, «sultne» britiske spillere, og her passer Maddison fint inn. Solskjær skal også beundre spillerens kreativitet og selvtillit, noe som kanskje mangler litt hos de offensive midtbanespillerne Solskjær i dag har til rådighet.

LAGKAMERATER? Harry Maguire kan få følge av James Maddison neste sesong. Foto: Darren Staples (Pa Photos)

Juan Mata (31), Jesse Lingard (26) og Andreas Pereira (23) er de naturlige «tierne» i United per dags dato, og det er altså i denne posisjonen Solskjær ønsker å forsterke neste sommer.

Det som er sikkert, er at det ikke blir en billig affære for Manchester United.

Maddison har stadig tre og et halvt år igjen på kontrakten sin med Leicester, som han signerte så sent som i 2018. Revene hentet midtbanespilleren fra Norwich for 20 millioner pund, og det er ventet at United må punge ut med minst tre ganger det beløpet for Maddisons tjenester.

En som er fast bestemt på å kjempe for å beholde Maddison på King Power Stadium, er Leicester-sjef Brendan Rodgers.

- Han har et enormt potensial. Jeg tror han kommer til å forbedre spillet sitt, men han er et stort talent og vi prøver bare å forberede han til å spille på sitt høyeste nivå så lenge han kan. Han har stor tro på egne ferdigheter, og det er ikke uten grunn. Han er en veldig god spiller, et fantastisk talent, og han jobber kontinuerlig for å bli bedre - akkurat som man kan ønske seg, sa Rodgers.

Og la til:

- Det hjelper at han har «swag». Det handler om å ha selvtillit. Det har han åpenbart, men det er en ydmyk spiller bak det hele.

Forrige sesong noterte Maddison seg for syv mål og like mange målgivende i Premier League over 36 kamper. Så langt denne sesongen står engelskmannen med to målgivende på fem kamper for Leicester.