Hevder Jørgen Strand Larsen er klar for nederlandsk klubb

20-åringen har allerede en fortid fra ungdomslaget til AC Milan og nå ser det ut til at det blir et nytt utenlandseventyr på den norske U21-spissen.

Det er nederlandske RTV Noord som onsdag ettermiddag melder at spissen skal ha gjennomført den medisinske sjekken med toppdivisjonsklubben Groningen.

Halden Arbeiderblad har også omtalt saken.

Sarpsborg 08-spissen var i aksjon for det norske U21-landslaget mot nettopp Nederland tirsdag og dagen etter ser det ut til at han er på vei til en ny klubb.

Overgangen til Groningen hevdes å bli offentliggjort innen kort tid.

I den nederlandske klubben kan 20-åringen fra Halden bli lagkamerat med fotballegenden Arjen Robben. Veteranen returnerte til moderklubben i sommer, etter en lang karriere i klubber som Chelsea, Real Madrid og Bayern München.

TILBAKE I MODERKLUBBEN. Superstjernen Arjen Robben. Foto: Cor Lasker (AFP / NTB scanpix)

Dette blir i så fall ikke Strand Larsens første utenlandsopphold i karrieren. Spissen har tidligere spilt for ungdomslaget til den italienske klubben AC Milan.

Han returnerte til norsk fotball og Sarpsborg i 2018 og har vært en sentral del av eliteserieklubbens lag de to siste sesongene. I 2019 ble det fire scoringer på 23 ligakamper for angriperen og denne sesongen har han nettet to ganger.

FC Groningen endte på en niendeplass i den nederlandske æresdivisjonen sist sesong. Klubben endte 21 poeng bak vinneren Ajax.

Erik Nevland har en fortid i klubben. Den tidligere spissen spilte der i perioden 2004 til 2008. Superstjernen Luis Suarez har også en fortid i FC Groningen.