Hevder José Mourinho kan bli Real Madrid-trener - igjen

José Mourinho venter på det rette tilbudet - og det kan komme fra hans tidligere klubb.

José Mourinho har stadig ikke tatt en ny trenerjobb etter at han fikk sparken av Manchester United i 2018, men det er ikke mangel på tilbud som skal være problemet.

Utfordringen skal heller være å vente på den riktige klubben, og det riktige tilbudet, noe portugiseren fort kan få fra en av sine tidligere klubber.

- Dette er det eneste som kan redde Zidane

Nå skriver nemlig anerkjente The Times at det er Real Madrid-jobben Mourinho venter på. Florentino Perez, klubbpresidenten i Real Madrid, skal ha gjort det klart at det er portguiseren han ønsker i sjefsstolen på Bernabeu.

Mourinho ønsker å returnere til en klubb som kan kjempe om de gjeveste troféene, noe Real Madrid er kjent for. Portugiseren har selv vært med på å danne dette bildet, spesielt etter den fantastiske 2011/12-sesongen, hvor han ledet Real Madrid til en rekke rekorder - såvel som ligatittelen i Spania.

Kanskje viktigst av alt, var det faktum at Mourinho fikk endt Barcelonas dominans i Spania.

KLUBBPRESIDENTEN: Florentino Perez skal ønske seg Mourinho tilbake i sjefsstolen. Foto: Dani Pozo (AFP)

- Det er det beste minnet jeg har fra karrieren min, det var fantastisk. Det Real Madrid ønsket av meg, passet min natur. De fortalte meg at vi hadde det beste i laget i Madrid, men at Barcelona knuste oss. Vi måtte reversere situasjonen, sa Mourinho i et nylig intervju.

Zinedine Zidane er mannen som i dag trener Real Madrid, som topper La Liga-tabellen med tre poeng foran resten av gruppen. Lørdag kveld måtte han se laget sitt gå målløst av banen i poengdelingen mot byrival Atlético Madrid.

The Times skriver at det som kan redde Zidane nå, er en rekke med gode resultater. Det bør komme fort, for fransknanen har faktisk bare vunnet halvparten av kampene med Real Madrid etter at han tok jobben tilbake i mars.

Det skal allerede være gnisninger mellom franskmannen og Perez over overgangsaktiviteten i sommer, og klubbpresidenten skal ønske seg en trener som er mer taktisk anlagt.

Avslører massivt Kina-tilbud

Nylig uttalte José Mourinho seg om hva som venter i fremtiden - og gjør det klart og tydelig at han er klar for en ny tøff oppgave.

Mourinho bekreftet også at det kom et supertilbud fra kinesiske Guangzhou Evergrande, et tilbud som ville gjort han til den manageren i verden med klart best årslønn.

- Dette er en helt sann historie. En historie med historiske tall for en fotballtrener. Det ville vært en ny inntektsrekord uten like, men jobben var ikke riktig for meg.

- Min neste jobb vil utvilsomt være en vanskelig en - fordi jeg er elendig på å velge meg nye prosjekter. Enten det, eller så er de vanskelige prosjektene gode til å velge meg. Historien er alltid den samme:

- Da jeg gikk til Real Madrid, så var det fordi de hadde problemer. Da jeg gikk til Manchester United, så var det fordi de hadde problemer. Da jeg først gikk til Chelsea, så hadde de ikke vunnet serien på 50 år. Da jeg kom tilbake, så var det fordi de ville bli seriemestere med et nytt lag. Da jeg gikk til Inter, så var det fordi de ikke hadde vunnet Champions League på 50 år, forklarte Mourinho i kjent ydmyk stil.