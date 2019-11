Hevder José Mourinho kan erstatte Unai Emery i Arsenal

Går det mot Premier League-retur for den tidligere Manchester United-sjefen?

Det brenner stadig under føttene til Unai Emery i sjefsstolen hos Arsenal.

Sviktende resultater og murring i spillertroppen fører til store spekulasjoner rundt trenerens fremtid, og nå melder anerkjente The Times at klubben har begynt å sondere markedet etter en erstatter.

LES OGSÅ: Her blusses det enormt i to ulike kamper: Men kun én av dem for NFF til å reagere

Arsenal-styret skal ha som hovedprioritet å få klubben tilbake i det gode Champions League-selskap, og da dukker det opp en naturlig kandidat som for tiden står uten jobb:

José Mourinho.

Trenerlegenden fra Portugal har vært uten jobb siden avskjedigelsen fra Manchester United i 2018, og har ved flere anledninger uttalt at han venter på den rette muligheten.

The Times skriver at Mourinho spiste middag med Arsenals sportssjef, Raul Sanllehi, forrige uke. Der skal portugiseren ha imponert stort med sin visjon for Arsenal-troppen. Arsenal skal være på utkikk etter en manager som allerede er godt kjent med Premier League - i tillegg til at språkbarrièren som har vært et problem under Emery skal ta slutt. Her stiller Mourinho sterkt, all den tid han mestrer fem språk flytende.

LES OGSÅ: Klubben bekrefter: Dårlige nyheter for Ødegaard

- Det eneste jeg vet er hva jeg ikke ønsker. Det jeg ikke ønsker er krystallklart for meg. Jeg ønsker bare å spille for å vinne kamper. Så er det min feil om vi ikke lykkes, men jeg trenger et prosjekt hvor jeg føler at målet er at vi alltid spiller for å vinne, sa Mourinho ifølge avisen.

GODT FORHOLD: Mesut Özil og José Mourinho kjenner godt til hverandre fra før. Foto: Andres Kudacki (AP)

En annen faktor som taler i favør for Mourinho i Arsenal skriver The Times, er det faktum at han har et svært godt forhold til Mesut Özil, fra tiden i Real Madrid. Arsenal-styret skal ønske å få sin best betalte spiller tilbake på førstelaget, og i tillegg til dette skal Mourinho ha uttalt seg i varme ordlag om Nicolas Pepe.

Duncan Castles, som skriver saken, har historisk hatt god oversikt over hva som rører seg rundt Mourinho. Han legger til at det også har vært samtaler med Florentino Perez om en Real Madrid-retur, men Mourinho skal ha blitt rådet av venner til å velge Arsenal, skulle tilbudet dukke opp.

Det skrives også at det stadig ikke er tatt en endelig avgjørelse rundt fremtiden til Unai Emery i Arsenal, men at treneren bare skal ha en til to kamper igjen for å snu den negative trenden hos London-laget.