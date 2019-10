Hevder José Mourinho sikler på managerjobb i Premier League

Portugiseren kobles med toppjobb.

Jose Mourinho har stått uten jobb siden har fikk sparken fra Manchester United i desember i fjor og ble erstattet av Ole Gunnar Solskjær i storklubben.

Portugiseren har siden blitt koblet med en rekke jobber, og han har selv uttalt at han er på jakt etter et spennende «prosjekt» i en av de fem store ligaene i Europa.

- Sikler på Spurs-jobben



I mellomtiden har Mourinho tatt flere TV-jobber og den siste tiden har han blant annet figurert som ekspert hos den engelske TV-giganten Sky Sports.

Onsdag skriver Daily Mail at Mourinho skal følge spent med på det som utspiller seg i Tottenham. Mourinho, som lenge har vært bosatt i nettopp London, skal angivelig ha blinket seg ut nettopp Spurs som en mulig neste klubb for sitt eget vedkommende.

Nåværende manager i Tottenham, Mauricio Pochettino, har vært under noe press den siste tiden, etter flere svake resultater. Spurs røk ut av ligacupen, tapte 2-7 for Bayern München og gikk på en smell mot Brighton i ligaen i løpet av kort tid.

SVAK SESONSTART: For Mauricio Pochettino og Tottenham. Foto: Mark Pain (Pa Photos / NTB scanpix)

I engelsk media svirrer det rykter om at det skal være interne faktorer som er grunnen til klubbens svake start på sesongen. Nettstedet The Athletic, som har samlet noen av de mest velinformerte journalistene som dekker Premier League, hevet søndag at flere Tottenham-spillere skal ha sett seg lei på Pochettinos tøffe «regime».

Det ble hevdet at spillerne følte seg «overarbeidet og underbetalt».

Videre hevdes det også at Mourinho kan være interessert i en Real Madrid-retur. Zinedine Zidane sliter med å få sving på stjernene i hovedstadsklubben.

Mourinho ledet Real Madrid i perioden mellom 2010 og 2013.

- Takket nei til tilbud



56-åringen skal allerede ha takket nei til tilbud fra Benfica i hjemlandet og et svært lukrativt tilbud fra den kinesiske klubben Guangzhou Evergrande.

Kineserne skal ha tilbudt Mourinho en avtale verdt 90 millioner pund.

- jeg må være tålmodig og vente på den rette muligheten. Det må være en klubb som er like stor og på samme nivå som det jeg er som manager, har Mourinho uttalt.

Når det gjelder Tottenham er det imidlertid svært lite trolig at Pochettino får sparken. Argentineren ledet klubben til finale i Champions League sist sesong og har etablert londonklubben blant de beste i Premier League i løpet av sine sesonger der.

Det vil trolig også koste rundt 32 millioner pund å sparke ham, ifølge Daily Mail.

I forrige uke versere det imidlertid rapporter om at spillerne i klubben var bekymret for at Pochettino selv kunne finne på å trekke seg fra jobben.

Manageren har opptrådt lunefullt med sine uttalelser i media den siste tiden og han skal også ha virket mer tilbaketrukket enn tidligere, skrev Daily Mail.