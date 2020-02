Hevder Joshua King føler seg lurt av Manchester United

Den norske landslagsspissen skal ha vært skuffet over at en overgang til Old Trafford ikke materialiserte seg.

På overgangsvinduets sist dag, natt til 1. februar, var det flere spillere som var koblet med en flytt til Manchester United. Blant dem som var koblet tettest var Norge-stjernen Joshua King.

Flere britiske medier hevdet at United hadde bestemt seg for å legge inn bud på 28-åringen, som skal ha sittet klar til å bytte ut Bournemouth mot Manchester United på overgangsvinduets siste dag.

Til syvende og sist rakk aldri en overgang å materialisere seg, og Ole Gunnar Solskjær valgte heller å få for en låneavtale for den tidligere Lyn-spissen Odion Ighalo. Han ankommer United fra kinesisk fotball.

LES OGSÅ: Vi følger overgangsvinduet LIVE

- Tullet med og lurt

Ifølge The Athletic-journalisten David Ornstein skal ikke dette ha falt i spesielt god jord hos King, som spilte under Solskjær på ungdomslagene til United i sin yngre dager.

Han skriver nemlig at United la inn to bud på spissen, der begge ble avvist. Det andre budet skal ha ligget på 25 millioner pund, men både King og Bournemouth skal ha ventet at United ville returnere med større bud, skriver Ornstein.

Det skal nemlig ha vært ventet at Bournemouth var klare til å selge den norske landslagsstjernen, men at de ønsket at United heller skulle nære seg en sum pålydende 30 millioner pund.

Da United ikke valgte å følge opp sin interesse for King, skal dette ha blitt møtt med frustrasjon fra hovedpersonen selv. Ornstein hevder at King «føler seg lurt og tullet med» av United, som til slutt endte opp med å hente Ighalo.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Joshua King for en kommentar til The Athletics sak.

Det skal i første omgang handle om at King er mer frustrert på Uniteds manglende evne til å få presset igjennom en avtale, heller enn Bournemouth som valgte å si nei til budene på King, skriver Ornstein videre.

King signerte for United i 2008 da han forlot Vålerenga. Han fikk aldri en Premier League-kamp for klubben, og ble solgt til Blackburn i 2013, etter å ha vært lånt ut til klubber som Preston North End og Borussia Mönchengladbach.

Romsås-gutten sitter på en kontrakt hos Eddie Howes klubb frem til sommeren 2021, og det hevdes at Solskjær skal ha vært aller mest interesserte i å sikre seg sin tidligere elev på lån frem til sesongslutt.

LES OGSÅ: Tirsdagens Premier League-rykter

Travelt vindu

Som nevnt så valgte United til slutt å hente Odion Ighalo fra Shanghai Shenhua, hvilket ble klubbens tredje signering i januar-vinduet. Tidligere hadde Bruno Fernandes og Nathan Bishop tatt turen inn døren på Old Trafford.

Nigerianeren, som spilte i norske Lyn mellom 2007 og 2008, ankom Manchester mandag for å gjennomføre overgangen og slutte seg til Solskjærs mannskap inn mot andre delen av sesongen.

30-åringen ble en forsterkning i et skadeskutt United-angrep, der blant andre Marcus Rashford er ute med en ryggskade i store deler av den gjenværende sesongen. Også Paul Pogba, som har vært viktig for Solskjærs angrep, er i skrivende stund ute med skade.

Manchester United kjemper fortsatt for en plass blant topp fire i Premier League denne sesongen. De ligger som nummer syv, seks poeng bak Chelsea som innehar plassen som ville gitt direkte spill i Champions League.

Ole Gunnar Solskjærs menn er også videre i Europa League, etter at de toppet sin gruppe der også Partizan Beograd, AZ Alkmaar og Astana var del. De møter Club Brügge i den første utslagsrunden.

For Bournemouth og King sin del så har 2019/2020-sesongen vært en stor skuffelse. Klubben som har hatt for vane å imponere i den øverste divisjonen av engelsk fotball, ligger nå kun to poeng bak nedrykksplass i Premier League.

West Ham ligger tredje sist i ligaen, hvilket ville ha gitt direkte nedrykk dersom ligaen ble avsluttet i dag. De hadde fått følge av Watford og Norwich som ligger på de to siste plassene i Premier League.

Les også Gary Neville mener Odion Ighalo-signeringen avslører Manchester Uniteds dårlige overgangsplaner