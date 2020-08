Hevder Jürgen Klopp har signert avtale med Nike-rivalen Adidas

Fra før er det kun José Mourinho som har en lignende avtale som det Liverpool-manageren skal ha sikret seg.

Det har vært kjent i lengre tid at Liverpool fra og med neste sesong skal spille i drakter fra utstyrsgiganten Nike. De overtar etter New Balance.

Nylig ble Liverpools hjemmedrakter for sesongen 2020/21 lansert. Nike-trøyen sies å være en hyllest til draktene Liverpool spilte med på tidlig 1990-tallet med en turkis detalj rundt kragen og ermene, i tillegg til klubbens røde og hvite farger.

Kort tid etter at Nike-draktene til Merseyside-klubben ble lansert melder The Telegraph at klubbens manager, Jürgen Klopp, nå har signert en avtale med Adidas.

- Uvanlig avtale for en manager

Det tyske merket blir Klopps personlige sponsor, ifølge avisen, selv om Nike og Adidas i utgangspunktet er arge konkurrenter på markedet for sportsklær.

Ifølge The Telegraph er Klopp en av de mest markedsførbare personene innen fotballen og dermed svært attraktiv som et ansikt utad for en rekke merkevarer.

Tyskeren har ledet de røde til seier i både Champions League (2019) og Premier League (2020) etter at han overtok som manager i klubben høsten 2015.

Tidligere har 53-åringen brukt joggesko fra New Balance på sidelinjen, sammen med annet utstyr fra Liverpools tidligere leverandør, men nå skal Adidas altså ha gjort et framstøt for å få vist fram sine sko på den mye fotograferte manageren.

Nike og Adidas har lenge konkurrert om de største stjernene i fotballen når det kommer til fotballsko, men det er mer sjeldent at managere har en egen leverandør.

Den eneste andre som har en slik avtale er Tottenham-manager José Mourinho. Portugiseren har også en langtidsavtale med nettopp Adidas.

Den angivelige Adidas-avtalen er ikke den eneste sponsoravtalen til Klopp. Han har nylig frontet en britisk kampanje for ølmerket Erdinger. 53-åringen har også i en årrekke vært et ansikt utad for det tyske bilmerket Opel.

Gikk rettens vei

Liverpool måtte gå rettens vei for å bryte samarbeidet med New Balance, en avtale som sikret Premier League-klubben minst 45 millioner pund per år.

Nike-avtalen er verdt mindre per år, rundt 30 millioner pund, men det er ventet at den vil gi klubben større inntekter i det lange løp, på grunn av Nikes sterke posisjon i markedet, noe klubben tror vil gi økt salg av drakter og klubbutstyr.

Dette er første gang Nike og Liverpool samarbeider. Klubben har tidligere hatt drakter fra blant annet Adidas, Reebok, Warrior og nevnte New Balance.

Ifølge The Telegraph er det ventet at Adidas vil offentliggjøre sin avtale med Jürgen Klopp innen kort tid.