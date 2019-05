Hevder Juventus-spillerne har fått beskjed om at Sarri blir ny manager

Saken kommer kun timer før Europa League-finalen.

Det er Daily Mail som kommer med en svært oppsiktsvekkende sak kun timer før Europa League-finalen mellom Chelsea og Arsenal i Baku.

Avisen, som har samarbeidet med italienske Tuttosport om saken, hevder at Chelsea-manager Maurizio Sarri er i ferd med å bli hentet inn som Juventus-manager.

Det ble nylig kjent at Massimiliano Allegri gir seg som Juventus-sjef og det har den siste tiden blitt spekulert heftig i hvem som skal overta jobben i storklubben.

Møte mellom toppene



Daily Mail bygger sin sak på et bilde som viser at Chelseas styreformann Bruce Buck har møtt med Juventus-topp Andrea Agnelli på et hotell i Baku.

Agnelli er i Baku på oppdrag med Det europeiske fotballforbundet, men Tuttosport skriver at han også har benyttet anledningen til å diskutere Sarri med Chelsea.

De to møttes på et femstjerners Four Seasons-hotell og møtet ble fanget opp av kameraer. Sarri selv skal være fristet av tilbudet om dra tilbake til Serie A.

Daily Mail skriver videre at Juventus-spillerne, med Cristiano Ronaldo i spissen, allerede skal ha fått beskjed om at den tidligere Napoli-treneren blir ny manager.

Juventus skal føle seg trygge på at de kan dra i land en avtale for Chelsea-sjefen, men må trolig ut med rundt 5 millioner pund for å kjøpe fri 60-åringen.

Varierende sesong



Sarri skal ha vært nær sparken i løpet av den nylig avsluttede Premier League-sesongen, hevder Daily Mail, etter at laget hans har levert svært varierende prestasjoner i ligaen. Det hele toppet seg med et braktap borte mot Manchester City i februar og etter 0-6-tapet på Etihad trodde mange at veteranen var ferdig.

Det endte imidlertid til slutt med en tredjeplass for de blå fra London i liagen og onsdag kveld spiller klubben altså Europa League-finale mot londonrivalen Arsenal.

Med seier der, må man kunne si at Sarris første sesong, og kanskje eneste, med Chelsea har vært en brukbar suksess, selv om det selvsagt er ligatitler og spill i Champions League som er kravene til klubbeier Roman Abramovitsj.

60 år gamle Sari ble hentet til Chelsea i fjor sommer, etter å ha gjort det bra med klubber som Empoli og Napoli i italiensk fotball.

Nå kan han være på vei tilbake til støvellandet.