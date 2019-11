Hevder Juventus vil bruke Mandzukic-samtaler for å teste hvor United står rundt Pogba

Juventus skal ønske å bruke samtaler med Manchester United om Mario Mandzukic for å se hvor den engelske klubben står med tanke på et salg av Paul Pogba.

Det melder Daily Mail, som siterer italienske Tuttosport.

Juventus skal etter rapportene ta kontakt med Manchester United i løpet av de neste to eller tre ukene i det som også kan bli første steg i å få Pogba tilbake til Torino.

De første samtalene skal imidlertid ifølge nettstedet dreie seg om fremtiden til spissen Mario Mandzukic. Kroaten har vært koblet til United de siste månedene, og kan komme til å forlate Torino til fordel for Manchester i januar.

Samtidig melder Tuttosport at Pogba foretrekker en retur til Juventus, klubben han spilte i fra 2012 til 2016, fremfor en overgang til Santiago Bernabeu og Real Madrid. Nettstedet skriver også at Pogba ikke ville takket nei til en Real Madrid-overgang, men at han foretrekker en overgang til Juventus.

LAGKAMERATER: Mario Mandzukic og Paul Pogba spilte sammen i Juventus. Foto: Ng Han Guan (AP)

Kamp om Mandzukic?

Med dette i bakhodet skal den italienske storklubben nå forsøke å teste ut hvor Manchester United står i saken rundt Pogba, som tidligere har gitt uttrykk for at det kanskje er på tide med nye utfordringer.

Samtidig skal Ole Gunnar Solskjær fortsatt være ute etter å styrke angrepsspillet, og dermed kan Mandzukic komme til å gå andre veien. Den 33 år gamle spissen skal fortsatt være et alternativ for United-manageren, men nå kan det bli konkurranse om veteranen.

Tyske Kicker skrev nemlig nylig at Borussia Dortmund vil komme med et tilbud til 33-åringen, som har 18 måneder igjen av sin kontrakt med Juventus.

Mandzukic har tidligere spilt i Bundesliga, da han spilte for Bayern Munchen. Han virker imidlertid å være i fryseboksen hos Juventus-manager Maurizio Sarri som har valgt andre alternativer på spissplass.

Kroaten har fortsatt til gode å spille en seriekamp i 2019/2020-sesongen, og ser ut til å forlate klubben allerede i januar.

Daily Mail skriver at Mandzukic hadde håpet å forlate Juventus i sommer, men at en overgang til Manchester United ikke lot seg gjøre, før en overgang til Qatar også kollapset.

Som følge av det har 33-åringen måttet følge sin egen klubb fra sidelinjen, og nå kan ting tyde på at han vil skifte beite når overgangsvinduet åpner igjen 1. januar.

Solskjær advarte



Manager Ole Gunnar Solskjær har ved flere anledninger uttalt at han håper å kunne forsterke stallen i januarvinduet og det har vært snakk om at nordmannen ønsker både en spiss og en midtbanespiller inn porten på Old Trafford i løpet av vinteren.

På en pressekonferanse tidligere denne måneden kom Solskjær med en klar advarsel til de som drømmer om at United skal bruke mye penger og hente store stjerner i januar.

- Det kan komme to, det kan komme en, men det kan også bli ingen, sa han og fortsatte.

- Det er alltid sommervinduet som er det store. Det er alltid vanskelig å finne gode avtaler i januarvinduet, fortalte nordmannen ifølge Manchester Evening News.