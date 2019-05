Hevder Klopp har vært irritert over oppkjøringen til Champions League-finalen

Liverpool skal ha møtt på utfordringer i forberedelsene til finalen mot Tottenham Hotspur. Tidligere norske spillere tror Spurs har hatt størst fordel av ventetiden.

MADRID (Nettavisen): Etter å ha gjennomført en fantastisk Premier League-sesong er det Liverpool som er de store favorittene til lørdagens finale i Madrid.

Liverpool har vært i storform og avsluttet sesongen i den engelske ligaen med ni seiere på de ni siste kampene, men det har nå gått noen uker siden Jürgen Klopps spillere og Tottenham avsluttet Premier League-sesongen.

Det har skapt noe mer usikkerhet knyttet til hvordan lagene står før oppgjøret i Madrid.

Roger Nilsen, tidligere norsk landslagsspiller, mener ventetiden har vært til fordel for Spurs.

- Jeg tror Tottenham har hatt best av det, sier Nilsen til Nettavisen.

Nilsen som selv har spilt for Tottenham, viser til at gamleklubben har fått tilbake nøkkelspillere fra skade.

- Hadde de spilt en uke etter serieslutt så ville de ikke hatt spillere som Harry Kane og Harry Winks tilbake. Jeg tror at de har hatt mer nytte av disse ukene, forteller Nilsen.

Den tidligere landslagsspilleren ser fortsatt på Liverpool som favoritter, men er noe mer usikker på lagets tilstand etter noen uker uten kamper.

- Liverpool hadde veldig flyt, men nå vet vi ikke helt. Kanskje de har måttet jobbe med ting lenge og at kampformen har duppet litt. Jeg tror Tottenham har hatt bedre av denne tiden, forteller Nilsen.

- Klopp irritert



Når finalen sparkes i gang klokken 21:00 på Wanda Metropolitano lørdag kveld har det gått nesten tre uker siden Liverpool vant mot Wolverhampton i siste seriekamp tidligere i mai.

Paul Joyce, journalist i engelske The Times, følger Liverpool tett og mener i likhet med Nilsen at den lange ventetiden ikke har vært spesielt positiv for Klopps lag.

- Det har ikke vært ideelt. Jeg tror Jürgen Klopp synes at pausen mellom den siste kampen av sesongen og finalen har vært litt irriterende, sier Joyce i fotballpodcasten «The Game».

Liverpool har i oppkjøringen til finalen vært på treningsleir i Marbella i Sør-Spania, men oppholdet skal ikke ha vært perfekt, skal vi tro Joyce. Klubben skal ha hatt et ønske om å organisere en privatkamp i løpet av treningsleiren, men de fikk problemer med å finne god nok motstand.

- De endte opp med å spille mot Benficas B-lag og Stokes U23-lag og de spilte ikke engang 45 minutter i hver omgang, forklarer Joyce.

- Jeg tror ikke det har vært ideelt, men samtidig så må man bare takle det, sier journalisten om ventetiden.

Leonhardsen: - Tre uker er ganske lenge



Øyvind Leonhardsen har spilt for både Tottenham og Liverpool. Han ser fortsatt på Liverpool som favoritter, men tror ikke at ventetiden har vært noen fordel for Klopps menn.

- Jeg tror det kan være viktig å holde det i gang og få gode kamper for å være i kampmodus. Jeg tenker at det er en fordel for Tottenham at det ble en liten pause, sier Leonhardsen til Nettavisen.

Han tror Spurs-manager Mauricio Pochettino har hatt nytte av å ukene før finalen ettersom Tottenham-laget viste en formdupp mot slutten av Premier League-sesongen.

- Liverpool var i kjempeform og jeg tror det er fint for Tottenham å få forberedt seg. Det å få spillerne klare mentalt og taktisk tror jeg Pochettino er veldig flink til. Det er vanskelig å si hvor mye det utgjør. Tre uker er ganske lenge. Det er klart at kamptrening er viktig. Hvor mye det får å si får vi svar på snart, forklarer «Leo».

Heggem: - Tror ikke det spiller så stor rolle



Tidligere Liverpool-spiller Vegard Heggem er også en som venter i spenning på finalen, men han deler ikke bekymringen til flere eksperter.

Heggem tror Liverpool skal være klare til å slå Tottenham uavhengig hvor lang ventetiden har vært.

- Jeg tror ikke det spiller så stor rolle. De er så gjennomført proffe både Klopp og spillerne. De vet hva de holder på med og jeg tror de kommer til å ha en god og skjerpet innstilling inn mot denne kampen uansett, sier Heggem til Nettavisen.

At Tottenham som følge av ventetiden får nøkkelspillere tilbake fra skade tror ikke Heggem nødvendigvis får så mye å si.

- Jeg har ikke full oversikt over hvilke spillere som har kommet tilbake fra skade for Tottenham, men har man vært skadet så skal man helst ha noen kamper for å være klar til en så stort match som det der, forklarer Heggem som gleder seg til storkampen.

Mens Tottenham allerede er på plass i Madrid, ankommer Liverpool den spanske hovedstaden først fredag. Fredag ettermiddag er Nettavisen på plass i Madrid når både Klopp og Pochettino stiller til to separate pressekonferanser, før begge lag også får muligheten til å trene i en time på kamparenaen.

