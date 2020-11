Hevder Klopps oppførsel etter kamp skaper reaksjoner: - Pinlig og nedverdigende

Jürgen Klopp har kommet med den ene tiraden etter den andre. Nå risikerer han å bli kalt inn på teppet for en alvorsprat.

Liverpool-manageren har ikke vært en blid mann etter de siste kampene. Tyskeren har ikke lagt skjul på sin misnøye i intervjuene etter kampslutt.

I etterkant av de tre siste kampene - mot Leicester, Atalanta og Brighton - har Klopp langet ut mot TV-selskapene og måten de setter opp Premier League-programmet.

Liverpool-sjefen har vært rasende over at hans klubb måtte spille Champions League-kamp sent onsdag kveld, for så å være i aksjon igjen med tidligkamp lørdag.

Det er spesielt TV-selskapet BT Sports som har måttet tåle kritikk fra den tyske treneren og han har blant annet kalt kampprogrammet for «kriminelt».

Klopps store bekymring er at det tette kampprogrammet øker risikoen for skader hos spillerne. Liverpool har vært svært skadeutsatt så langt denne sesongen og en rekke av klubbens profiler er ute med skade, folk som Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk og nå nylig pådro veteran James Milner seg en lårskade mot Brighton.

TV-selskapene reagerer

I intervjuet etter helgens kamp borte mot Brighton gikk Klopp hardt til verks mot BT Sports-reporter Des Kelly og nærmest ga ham og hans kanal skylden for Milners skade.

Kelly på sin side tok igjen med Liverpool-sjefen på direkten og mente tyskeren burde rette sinnet sitt mot klubb-toppene, som står bak salget av TV-rettighetene.

Mandag melder The Times at de to selskapene som sitter på rettighetene til Premier League - BT Sports og Sky Sports - nå begynner å bli lei av Klopps utbrudd.

Og selv om de ifølge avisen trolig ikke kommer til å ta opp kampen med Liverpool-sjefen offentlig, så skal de nå ha sett seg lei på disse angrepene. En kilde The Times har snakket med kaller det en «en pinlig og nedverdigende» situasjon.

The Times skriver videre at også Premier League-ledelsen nå vurderer å bryte inn og forklare Klopp hvorfor tidligkampene på lørdager er så verdifulle for organisasjonen og dens lag, at det aldri vil bli aktuelt å endre på dette. Det er et håp om at Liverpools øverste ledelse skal bidra med å ta denne praten med klubbens manager.

Lover og regler

Premier League ønsker ikke å bekrefte overfor avisen at det er konkrete planer om å kontakte Klopp som en følge av dette, men sier de regelmessig påminner ligaens managere om at det er lover og regler som må følges når det kommer til hvordan man skal oppføre seg på og utenfor banen.

Blant annet heter det i regelverket at en manager ikke skal bringe skam over - eller vanære - fotballen.

BT Sports har betalt 880 millioner pund - rundt 10,3 milliarder kroner - for rettigheten til å vise 13.30-kampene på lørdager i Premier League.

Tidspunktet er også svært viktig for mange som viser Premier League i andre land, fordi det på grunn av tidsforskjeller mange steder er «beste sendetid» der.

Til tross for en skadepreget start på sesongen, henger Liverpool greit med i toppen av Premier League etter ti runder. Klubben står med 21 poeg og er nummer to på tabellen. Tottenham topper med like mange poeng, men bedre målforskjell.

