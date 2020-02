Hevder Lampard kan komme til å kvitte seg med åtte spillere

Chelsea-sjefen vurderer blant annet å sende verdens dyreste keeper på dør, ifølge engelsk avis.

Det er londonavisen The Sun som skriver at Chelsea-manager Frank Lampard planlegger en storstilt opprensking i stallen etter denne sesongen.

Ifølge avisen vurderer den tidligere midtbanespilleren å selge så mange som åtte spillere - flere av dem er blant klubbens største stjerner.

LES OGSÅ: Hevder Liverpools Firmino har blitt kontaktet av storklubb

Det mest oppsiktsvekkende er at Lampard angivelig ønsker å kvitte seg med keeperen Kepa. Spanjolen ble hentet til Chelsea i 2018 for store penger og han er per i dag verdens dyreste keeper. Chelsea betalte rundt 70 millioner pund for burvokteren.

Vil ha sin «egen mann»



Chelsea-sjefen skal imidlertid ikke være fornøyd med det Kepa har vist mellom stengene og han håper nå å hente inn sin «egen mann» i keeperrollen.

Kepa har mistet keeperplassen til veteran Willy Caballero denne sesongen.

Videre skal Lampard være interessert i å kvitte seg med både Ross Barkley og Jorginho, ifølge avisen. Etter tapet mot Bayern München i Champions League skal Lampard ha fått nok og innsett at han trenger nytt blod i flere posisjoner.

LES OGSÅ: Hevder Solskjær og United setter inn støtet i kampen om Premier League-stjerne

På grunn av en overgangsnekt ilagt av Det europeiske fotballforbundet har manageren i stor grad ledet et lag han arvet fra tidligere managere i klubben denne sesongen, samtidig som han har gitt en del unggutter sjansen på førstelaget.

Backene Marcos Alonso og Emerson, stopperen Kurt Zouma vingene Pedro og Willian skal heller ikke være en del av Lampards planer for Stamford Bridge-klubben.

Når det gjelder Zouma, Willian og Pedro skal imidlertid Chelsea-sjefen være åpen for å revurdere situasjonen om de viser en betydelig bedring i form i vårsesongen.

På utgående kontrakt



Når det gjelder Willian så er han på utgående kontrakt hos de blå og brasilianeren uttalte nylig at det nye tilbudet han hadde fått, ikke var godt nok.

LES OGSÅ: Hevder Manchester United-speider fulgte Ødegaard fra tribunen

Spanske Pedro er i samme situasjon som kantkollegaen. Også avtalen til den tidligere Barcelona-stjernen løper ut etter den inneværende sesongen.

Lampard har allerede sikret seg Hakim Ziyech fra Ajax til neste sesong. Chelsea måtte ut med rundt 37 millioner pund for å sikre signaturen til vingen.

Ifølge The Sun skal Atletico Madrids keeper, Jan Oblak, og Leicester-backen Ben Chilwell være andre spillere som Lampard gjerne vil hentet i sommer.

LES OGSÅ: Carragher og Neville diskuterte Salahs Liverpool-framtid: - Han er undervurdert blant fansen

Etter 27 serierunder ligger Chelsea som nummer fire i Premier League med 44 poeng. Spill i Champions League neste sesong er imidlertid langt fra sikret og bak truer flere, blant andre Manchester United, med å passere de blå på tabellen.