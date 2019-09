Hevder Liverpool legger skylden på FA for ligacuptrøbbel

Håper på mildere straff.

I helgen ble det kjent at Liverpool hadde brukt spanske Pedro Chirivella i ligacupkampen mot MK Dons, uten at spilleren er registrert for spill.

I verste fall risikerer Merseyside-klubben å bli kastet ut av turneringen som en følge av dette. Den engelske ligaforeningen (EFL) ser nå nærmere på saken.

- Skylder på FA



Daily Mail skriver mandag at Liverpool nå forsøker å lempe skylden over på Det engelske fotballforbundet (FA) i denne saken, og håper det vil føre til redusert straff.

Liverpool hevder nemlig at de søkte om tillatelse til å bruke Chirivella allerede i juli, men at administrativt rot hos FA har ført til at papirene ikke har gått i orden.

De røde kommer til å bruke dette som et argument mot at de ikke skal kastes ut av ligacupen, skriver Daily Mail. FA på sin side er klare på at dette er klubbens ansvar.

Det engelske fotballforbundet vil bistå EFL i granskningen av denne saken.

EFL har flere valgmuligheter skulle de komme fram til at Liverpool har brutt reglene. Alt fra å kaste klubben ut av turneringen til å ilegge dem en bot for hendelsen.

I beste fall for Liverpool kan det også ende med en skriftlig advarsel.

Det var The Athletic som første meldte at EFL hadde igangsatt en etterforskning for å finne ut om én av spillerne som ble mønstret ikke var registrert for spill i ligacupen.

Det kom raskt fram at det var snakk om Chirivella.

- Klubben er klar over et potensielt administrativt problem med en av våre spillere. Vi jobber med de relevante myndighetene for å komme til bunns i saken, og vi kommer ikke til å gi noen flere kommentarer før prosessen er ferdigstilt, sa en Liverpool-talsmann til nettstedet.

Sunderland-eksempel



Spanske Chirivella, som en tid var koblet med Rosenborg, var han på utlån til Extremadura sist sesong, og det er derfor ikke sikkert at han er klarert for spill.

Chirivella erstattet Naby Keita etter 63 minutter mot MK Dons.

Ifølge The Athletic kommer Liverpool, skulle klubben bli funnet skyldige i saken, til å vise til et eksempel med Sunderland i 2014.

Da fikk Ji Dong-Won spilletid mot nettopp MK Dons i ligacupen, til tross for at spilleren ikke var blitt klarert for spill etter et låneopphold i Augsburg.

Sunderland mottok da en bot for hendelsen, men fikk fortsatt delta i turneringen.

I neste runde venter i utgangspunktet Arsenal for Jürgen Klopps mannskap, men nå er det altså ikke sikkert at Liverpool er en del av turneringen neste måned.