Hevder Liverpool må droppe alle planlagte spillerkjøp

Storovergang kan gå i vasken, til tross for åpenlys Liverpool-flørt fra stjernespiss.

Situasjonen med koronaviruset ser ut til å medføre at Liverpool ikke får hentet nye spillere i sommer, skriver avisene Daily Mirror og Daily Mail.

Manager Jürgen Klopp og sesongens suverene topplag i England går i så fall glipp av sjansen til å hente ettertraktede Timo Werner (24) fra RB Leipzig.

Den tyske spissen ville blitt en Liverpools hovedprioriteter på overgangsmarkedet, sammen med Lyons anvendlige midtbanespiller Houssem Aouar (21), hevder Daily Mirror. Begge skal ha blitt fulgt nøye av Liverpool-speidere de siste tre månedene.

Den nye og harde virkeligheten for mange Premier League-klubber er dog at budsjettene må justeres ned betydelig på grunn av manglende inntekter. Nå påstås det fra tabloidavisenes hold at Liverpool kommer til å kutte ned så mye som mulig på utgifter.

Dyr mann



En utkjøpsklausul på nærmere 643 millioner kroner gjelder ifølge rapportene i Werners kontrakt med RB Leipzig dersom han skal forlate dem i sommer. Aouar verdsettes trolig til rundt 515 millioner kroner av Lyon.

Også Bayern München og Chelsea har blitt hevdet å være ute etter Werner de siste månedene. Tyskeren har stått for hele 21 scoringer og sju målgivende pasninger i Bundesliga denne sesongen.

AKTUELL ELLER IKKE? Timo Werner, storscorer i RB Leipzig, og tilhenger av Liverpool-sjef Jürgen Klopp. Foto: Valeria Witters (Bildbyrån)

24-åringen har heller ikke lagt skjul på at han er en stor beundrer av Liverpool og landsmann og Jürgen Klopp.

Nylig siterte tyske Bild Timo Werner på at han er mer fristet av en overgang til utlandet enn et klubbskifte til rivalen Bayern.

Fraråder kjøp



Liverpools tidligere midtbanemotor Dietmar Hamann, også han tysker, mener dog at Jürgen Klopp ikke bør hente Werner til Anfield nå.

- Saken i Liverpool er at de kanskje har verdens beste angrepsrekke. Spiller du ute på flankene i Liverpool, selv om backene liker å overlappe, så er Mohamed Salah og Sadio Mané veldig vanskelige å stoppe. De har et veldig stort ferdighetsregister, og Timo Werner er ikke en sånn spillertype, sier Hamann til Sky Sports.

- Den største styrken hans er helt soleklart hurtigheten. Når jeg ser på kampene nå, også på Anfield når Liverpool er overlegne mot de fleste lag, så ligger motstanderne lavt. Nekter du Werner rom, så tror jeg ikke han har så mye effekt, tilføyer 46-åringen som spilte totalt elleve sesonger i Premier League, deriblant sju for Liverpool.

