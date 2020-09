Hevder Liverpool og Bayern München er enige om Thiago-avtale

Spanjolen kan bli klar for spill i Premier League i løpet av kort tid.

Det er den velinformerte journalisten Simon Hughes i The Athletic som skriver dette torsdag formiddag. Prisen skal være på rundt 30 millioner euro.

Flere som melder

Paul Joyce i The Times melder også om framgang i avtalen og skriver at Liverpool kommer til å kjøpe Thiago, uansett om de selger en annen midtbanespiller, eller ikke. Melissa Reddy i The Inependent skriver at partene fortsatt ikke er helt i mål, men at Liverpool føler seg trygge på å lande en avtale med de tyske mesterne.

Den anerkjente journalisten Frabrizio Romano kan melde om det samme. Han skriver at det er manager Jürgen Klopp som har pushet på for en avtale for Thaigo. Ifølge Romano kommer de personlige betingelsene til å være i boks i løpet av kort tid.

Liverpools interesse i den spanske midtbanespilleren har vært kjent lenge, men det har drøyd med å komme et konkret bud på bordet fra Merseyside-klubben.

Sto på kravet

Tidligere har det blitt meldt at Liverpool kun ønsket å betale rundt 25 millio

ner euro for spilleren, mens Bayern sto på kravet om 30 millioner euro.

Nå skal det altså være enighet om en avtale, ifølge The Athletic, og det er ventet at de personlige betingelsene med Thiago er så godt som ferdigforhandlet.

Dermed kan overgangen bli bekreftet innen kort tid. Hvis de økonomiske rammene er på plass, så gjenstår i all hovedsak kun en legesjekk før avtalen kan offentliggjøres.

Tyske medier har i lang tid meldt at spanjolen har ønsket seg vekk fra den tyske storklubben og Thiago skal ha gjort dette klart overfor klubben for en tid tilbake.

Han ble raskt koblet med en overgang til Liverpool, men også Barcelona og Manchester United har blitt nevnt som mulige destinasjoner.

Thiago er et produkt av Barcelonas ungdomsakademi og spilte der fram til Bayern München hentet ham i juli 2013 for rundt 25 millioner euro.

I den tyske storklubben hare han vært med å vinne sju ligatitler og fire cuptitler. Han var også en snetral del av laget som vant Champions League i august i år.