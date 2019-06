Hevder Liverpool snuser på Etheridge

Burvokteren kobles med Champions League-vinnerne.

Nettstedet Wales Online, med gode kilder innad i Cardiff, melder onsdag at Liverpool har vist interesse for keeperen Neil Etheridge.

Ifølge nettstedet skal Champions League-vinnerne ha kommet med en forespørsel til Cardiff om burvokteren, men enn så lenge ikke lagt inn et offisielt bud.

Mignolet på vei ut?



Det er ventet at Liverpools andrekeeper, Simon Mignolet, forlater klubben til sommeren, samtidig som det etter alt å dømme heller ikke er noen vei tilbake for tyske Loris Karius. Dermed trenger Jürgen Klopp å få inn en ny sisteskanse.

Alisson Becker er naturligvis et klart førstevalg mellom stengene for Merseyside-klubben, men de røde har den siste tiden blitt koblet med flere keepere som skal ta rollen bak den tidligere Roma-spilleren.

Adrian fra West Ham har blitt nevnt som et mulig alternativ, men nå kan det se ut som Etheridge, som leverte en god sesong i Premier League selv om Cardiff rykket ned, kan bli mannen som skal være back up for den brasilianske førstekeeperen.

Wales Online skriver at Liverpool følger med på situasjonen til Etheridge, men at flere andre klubber også skal ha meldt sin interesse for 29-åringen.

- Ønsket av Aston Villa



Aston Villa, som rykket opp fra Championship til Premier League i vår, skal ifølge avisen, ha lagt inn et bud på rundt åtte millioner pund for keeperen, men det skal ha blitt avslått.

Birmingham-klubben skal være Etheridges foretrukne destinasjon, skriver Wales Online, på grunn av at han skal ha et godt forhold til manager Dean Smith og keepertrener Neil Cutler. De to jobbet sammen med Etheridge i Walsall.

I Villa kommer Etheridge trolig også til å bli sett på som et førstevalg, mens han i Liverpool trolig vil måtte belage seg på langt mindre spilletid.

West Ham og Fulham er andre klubber som er nevnt i forbindelse med 29-åringen, men West Ham signerte nylig tidligere Liverpool-keeper David Martin og har derfor trolig droppet interessen i Cardiffs sisteskanse.

Etheridge er født i London, men står med 62 landskamper for Filipinene. Han har tidligere vært i klubber som Fulham, Oldham, Charlton og Walsall, samt vært utlånt til en rekke klubber nedover i det engelske ligasystemet.