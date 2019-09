Hevder Liverpools Bobby Duncan selges til Fiorentina

18-åringen ga på oppsiktvekkende vis beskjed om at han ville bort. Nå ser Steven Gerrards fetter ut til å få viljen sin.

Liverpool-unggutten Bobby Duncan, fetter av lengden Steven Gerrard, kom nylig i fokus etter at agenten hans gikk til frontalangrep mot Merseyside-klubben.

Agent Salif Rubie gikk knallhardt ut mot Liverpool, og mente klubben ikke hadde latt Duncan forlate klubben til tross for flere tilbud på 18-åringen. Dette skal ha ført til at unggutten har fått mentale problemer og ikke har forlatt huset på flere dager.

Rubie åpnet sitt brev med å si at Duncan hadde vært i samtaler med Liverpool-ledelsen, der det skal ha blitt klart at spilleren ikke er lykkelig med tilværelsen i Liverpool av ulike grunner. Han skal ha hatt flere tilbud på bordet i sommer.

Mandag melder The Times-journalist Paul Joyce at Duncan nå er i ferd med å få viljen sin. Italienske Fiorentina skal ha fått et bud akseptert på unggutten.

Joyce skriver at det er snakk om en permanent overgang verdt to millioner euro.

Liverpools skal også ha skaffet seg en klausul i avtalen som gjør at Premier League-klubben får 20 prosent av eventuelt videresalg av angrepsspilleren, hevder Joyce.

Fiorentina skal tidligere i sommer ha fått et bud avslått på Duncan. Det kom fram i forbindelse med agentens utspill mot Liverpool i forrige uke.

- Klubben og Michael Edwards (sportsdirektør) gjorde det klart at en slik avtale ikke ville fungere, skrev agenten da og la til at de jobbet enda hardere med å finne aktuelle klubber for Duncan.

Nå ser altså det harde arbeidet ut til å ha gitt gevinst.

Deg skal ha gått hardt inn på 18-åringen at han ikke fikk bytte klubb.

- Bobby har ikke forlatt rommet sitt på fire dager på grunn av dette, og han vil aldri returnere til Liverpool. Min største bekymring er hans mentale helse og velvære. Liverpool-hierarkiet har ikke brydd seg om dette og har til og med gått så langt at de har skrevet at de vil straffe ham ved å la han bli i klubben til januar for å lære ham en lekse, skrev agenten i et åpent brev i forrige uke.

Duncan kom til Liverpool fra Manchester City sommeren 2018 og leverte solid på klubbens ungdomslag og reservelag sist sesong. I sommer var han en del av Jürgen Klopps tropp under sesongoppkjøringen og fikk vist seg fram noen kamper.