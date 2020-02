Hevder Liverpools Firmino har blitt kontaktet av storklubb

Med Timo Werner på vei inn porten på Anfield, øker også spekulasjonene om hvem som skal være på vei bort fra Liverpool.

Werner har blitt koblet med Liverpool i lang tid og nå hevder blant andre Sky Sports at Jürgen Klopp ser på landsmannen som en mulig forsterkning i sommer.

Werner, som har bøttet inn mål i Bundesligaen denne sesongen, kommer etter alle solemerker til å forlate RB Leipzig og det sies at spissen har en utkjøpsklausul.

Den skal lyde på rundt 50 millioner pund, ifølge Sky Sports.

Sky Sports-journalist Kaveh Solhekol skrev onsdag at Werner kommer til å bli Liverpool-spiller i sommer om manager Jürgen Klopp klarer å overbevise måltyven om at han kommer til å få spille regelmessig for Merseyside-klubben neste sesong.

- Bayern har tatt kontakt



Samtidig som ryktene rundt en overgang for Werner blir stadig sterkere, kommer det også rapporter om at Bayern München har vist interesse for Roberto Firmino.

Det er lokalavisen Liverpool Echo som omtaler disse spekulasjonene som opprinnelig kommer fra Ian McGarry i fotballpodcasten The Transfer Window.

- Vi har ved flere anledninger meldt, med stor grad av riktighet, at Werner kommer til å bli Liverpool-spiller til sommeren. Jeg kan ikke komme med noe nytt noe, som forandrer det, men noe som er interessant er at Bayern München har tatt kontakt med Firminos representanter i løpet av de siste ti dagene og forhørt seg om han er villig til å forlate Anfield i sommer, sier McGarry om interessen i den nevnte podcasten.

Firmino spilte flere sesonger for Hoffenheim i tysk fotball, før han dro til Liverpool i 2015. Der4 har han blitt en sentral brikke i Jürgen Klopps mesterlag.

- Er han interessert i en retur til Bundesligaen? Og vil han være interessert i å bli en del av det «nye» Bayern? De har planlagt å bygge om laget helt siden starten av denne sesongen. Firmino kan fungere som en bra erstatter for Robert Lewandowski, som skal være interessert i å dra til Major League Soccer i sommer, hevder McGarry.

I en alder av 28 år, og med en svært viktig rolle i dagens Liverpool-lag, skriver Liverpool Echo på sin side at det ville vært rart om Klopp lot spissen gå nå.

- Ikke behov for å selge



Brasilianeren skal også trives meget bra i Liverpool og har i tillegg over tre år igjen av kontrakten sin med de røde, noe som taler for at en overgang er lite trolig.

- Selvsagt, enhver spiller har sin pris, og skulle Liverpool få et fristende bud og den aktuelle spilleren gir signaler om at han ønsker seg andre steder, så er det avgjørelser som må tas, skriver Ian Doyle i lokalavisen LiverpoolEcho om ryktene.

- Men Liverpool er nå i en meget sterk posisjon både på og utenfor banen og de har ingen behov for å selge noen av sine svært verdifulle spillere, mener han.

Klopp og Liverpool har stø kurs mot Premier League-tittelen denne sesongen og mangler kun fire seirer før de kan løfte ligapokalen for første gang på 30 år.

Liverpool er og regjerende mester ei Champions League, men står overfor en tøff oppgave med å ta seg videre fra åttedelsfinalen, etter et 1-0-tap borte mot Atletico Madrid i det første av to kamper. Returkampen spilles i mars.