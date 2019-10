Hevder Liverpools Harvey Elliott straffes med utestengelse etter omstridt klipp

Gjorde narr av Harry Kane.

I slutten av juli skrev Harvey Elliot under for Liverpool fra Fulham, men det gikk ikke lang tid før unggutten havnet i trøbbel.

En video spredte seg nemlig på internett av at unggutten kom med en nedlatende imitasjon av Tottenham-stjerne Harry Kane etter Champions League-finalen.

- UTESTENGES: Liverpools Harvey Elliott. Foto: Joe Giddens (Pa Photos / NTB scanpix)

Utestenges



Fredag melder The Times-journalisten Paul Joyce at Elliott nå kommer til å bli utestengt fra klubbfotballen i 14 dager, som en følge av denne videoen. Han skal også ha bli ilagt en bot på 350 pund.

Det engelske fotballforbundet (FA) har kommet fra til denne straffen, skriver han.

I videoen brukte 16-åringen flere stygge ord om Spurs-storscoreren, og flere reagerte kraftig på det de mente var respektløs oppførsel fra Liverpools nysignering.

Liverpool-håpet valgte raskt å rykke ut med en beklagelse.

- Jeg vil bare få lov til å beklage av hele mitt hjerte for å fornærmet noen med tanke på den videoen som nå sirkulerer på internett. Videoen ble tatt da jeg tullet med vennene mine i et privat miljø, og den var ikke rettet mot noen spesielle, men jeg forstår at handlingene mine både er umodne og dumme. Jeg vil påpeke at videoens innhold ikke representerer hvem jeg er som person og måten jeg er oppdratt, og jeg er virkelig lei meg, skriver han i en Instagram-oppdatering.

Foto: @harveyelliott07 / Instagram

En rekke medier i England har kastet seg over saken i starten av august og slo internett-tabben stort opp. Daily Mail, The Guardian, The Sun og Liverpool Echo viet alle episoden stor plass.

Debuterte i ligacupen



The Times skrev den gang at Liverpool hadde gitt Elliott en advarsel om at han måtte bedre oppførselen sin.

Elliott fikk sin debut for Liverpool i ligacupmøtet med MK Dons denne sesongen. 16-åringen imponerte stort, og var nær scoring i sin første kamp.

To ganger satte Elliott ballen i tverrliggeren, i en kamp der Liverpool vant 3-1.