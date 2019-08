Hevder Maguire avslo lukrativt City-tilbud: - Kunne tjent 800.000 mer i uka

Harry Maguire, som skal ha holdt med United siden han var barn, valgte til slutt å signere for rødtrøyene.

Denne sommeren har Manchester United sikret seg verdens dyreste forsvarsspiller.

Spilleren som nå bærer rekorden heter Harry Maguire og kom fra Leicester for en overgangssum på hele 865 millioner kroner.

Nå melder Daily Star at Maguire hadde så lyst til å spille på Old Trafford at han avslo et tilbud fra Manchester City som var langt mer lukrativt. De hevder Maguire kunne tjent 2,7 millioner kroner i uka i City, kontra de 1,9 millionene han har i United.

Henning Berg sprengte alle rekorder og ble Englands dyreste forsvarsspiller da han ble hentet til Manchester United fra daværende ligamester Blackburn for 60 millioner kroner i 1997.

Berg er glad gamleklubben sikret seg Maguires tjenester, for den tidligere landslagskapteinen for Norge har klokkertro på sin gamle klubbs ferskeste spiller.

– Han er en midtstopper av høy klasse. Jeg vil plassere ham i samme kategori som Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, Gary Pallister og Ronny Johnsen. Han er det de trenger, sier Berg til Nettavisen.

- Bør kjempe om topp fire

50-åringen som i dag trener kypriotiske Omonia Nicosia er krystallklar på hva som bør være Manchester Uniteds mål denne sesongen.

– De bør absolutt kjempe om en sluttplassering blant de fire beste denne sesongen. Jeg er mer usikker på om de kan blande seg inn i kampen mellom de to beste fra i fjor, altså Manchester City og Liverpool, sier han og legger til:

– Om de to lagene opprettholder standarden de satte da, kan det bli vanskelig, medgir Berg.

HAR TROEN: Henning Berg. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Tror suksess vil lokke frem ledere i troppen

Henning Bergs tid i Manchester United ble preget av sterke personligheter og tydelige ledere, som blant annet Roy Keane, Paul Scholes og brødrene Neville.

Mange har stilt spørsmål ved om dagens tropp har for få slike skikkelser.

Berg er ikke av denne oppfatningen.

– Jeg tror det er mange sterke personligheter i klubben i dag også. Med mer suksess på banen, tror jeg vi vil få se mer til det. Det er jeg ikke noe jeg er bekymret for, sier han.

– Har åpenbart lært av Ferguson

Gjennom sommeren ble Manchester United koblet til flere offensive stjernespillere, deriblant Juventus-spiller Paulo Dybala og Tottenhams Christian Eriksen.

I stedet endte overgangsvinduet med at klubben solgte spissen Romelu Lukaku, og at 21 år gamle Daniel James ble den eneste angriperen som ble signert.

TV 2s Premier League-kommentator Kasper Wikestad tror at det kan være et sjansespill å ikke erstatte Lukaku, men at det kan være bra for klubbens unge spillere.

– Solskjær har åpenbart lært av sin gamle læremester sir Alex Ferguson, og gir de unge spillerne sine tillit med håndteringen av dette overgangsvinduet. Det signaliserer at de vil få sjanser i Manchester United, og at det er opp til spillerne å gripe dem, sier kommentatoren.

– Klokt å ikke la seg herse med

Wikestad tror også at klubben sender et signal til andre klubber gjennom at de valgte å la være å hente inn nye offensive spillere for å erstatte Lukaku.

– Om Manchester United hadde villet hente noen så kunne de det. Det gjorde de jo eksempelvis med Alexis Sánchez. Jeg tror det er klokt av dem å signalisere at de ikke lar seg herse med, og at de ikke bøyer seg for alle slags krav fra andre klubber, sier han.

TV 2-profilen mener Solskjærs ønske om å satse på unge spillere kan være smart.

– Det er et enormt potensial i denne troppen, og for engelsk fotball er det spennende at den største klubben i ligaen gir unge, engelske spillere de største mulighetene for førstelagsspill, sier han.