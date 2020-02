Hevder Manchester Citys Premier League-gull kan fjernes

Det vil i så fall være svært gode nyheter for Liverpool og Steven Gerrard.

Det sirkulerer en rekke påstander om hva som venter Manchester City nå som de er utestengt fra Champions League-spill de to neste sesongene.

Det vi vet med sikkerhet er at klubben kommer til å anke kjennelsen. Skulle den anken bli forkastet, mener Daily Mail at det vil få dramatiske konsekvenser for klubben.

City-straff kan gi Liverpool-gull

Manchester City skal ha rapportert større inntekter fra sponsoravtaler enn de egentlig hadde, noe som også er hva UEFA nå har dømt klubben for.

Mail mener å vite at klubben da må omstrukturere hele økonomien sin - noe som igjen kan fære til salg av spillere som Raheem Sterling, Kevin De Bruyne og Aymeric Laporte.

Manchester City kan også miste Premier League-tittelen de vant i 2014, skriver avisen. Det er en egen etterforskning fra Premier League som kan by på ytterlige problemer for Pep Guardiola og City. Hvis de blir siktet av ligaen, står det i regelboken at Premier League har lov til å trekke poeng i ettertid, og Mail hevder å vite at det er årene 2012-2016 som nå sees nærmere på.

Det er usikkert om en eventuell straff fra Premier League vil påvirke ligagullet fra 2012, men ligagullet to sesonger senere er det i så fall helt sikkert at de vil se nøyere på.

I 2014 vant Manchester City ligaen bare to små poeng foran Liverpool - og det på mest dramatiske vis. Det var sesongen Steven Gerrard endelig skulle få løfte Premier League-troféet med Liverpool, før den etterhvert så famøse glippen mot Chelsea:

TUNGT: Steven Gerrard vant aldri Premier League med Liverpool, men flere år senere kan det nå endre seg. Foto: Peter Byrne (Pa Photos)

Klopp: - Et sjokk



Lørdag kveld fortsatte Liverpool sin ubeseirede sesong med en 1-0-seier over Norwich, og Jürgen Klopps mannskap suser videre mot Premier League-tittelen denne sesongen.

Resultatet betyr at Liverpool nå er oppe 76 poeng etter 26 kamper i ligaen. Det er hele 25 poeng ned til Manchester City som ligger på andreplass.

Etter kampen ble Jürgen Klopp konfrontert med nyheten som slapp fredag kveld, at Manchester City har blitt utestengt fra Champions League de to neste sesongene som en følge av brudd på de økonmiske fair play-reglene.

- Det var et sjokk. Et komplett «wow»! Det eneste jeg kan si noe om er fotball. Det de har utrettet på fotballbanen er utrolig. Alt det andre, vet jeg ikke noe om. Du tror på de folka du jobber med, slik er det bare, sier Klopp på spørsmålet fra Sky Sports.

Og la til:

- Jeg føler virkelig for dem. Pep Guardiola og spillerne, men slik er det. De har muligheten til å anke, så får vi se hva som skjer. Dette er åpenbart alvorlig. Men fotballen de spiller en enestående og vil alltid være enestående, sier Klopp.

Ekstraordinært spillermøte i helgen

Fredag kveld smalt nyheten om at Manchester Citys straff var utdelt - og at klubben nå må klare seg uten Champions League-fotball de neste sesongene.

Det skal ha ført til noen hektiske timer på Etihad.

Tekstmeldinger og WhatsApp-meldinger ble sendt ut til spillere og ansatte, så fort som en halvtime etter at nyheten ble offentliggjort, skriver The Telegraph.

HVA NÅ? Manchester Citys styreformann Khaldoon Al Mubarakog klubbdirektør Ferran Soriano i dype tanker på Etihad. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Klubbdirektør Ferran Soriano og Pep Guardiola skal ha vært tilstede for å forklare spillerne i klubben hva som skjer videre. Avisen skriver at City forbereder seg på å kjempe med nebb og klør mot det de føler er en urett.

Klubben skal også innse at dette vil påvirke planene for sommeren. Guardiola skal i utgangspunktet ha ønsket seg mellom fire og seks spillere inn i sommer, og på¨vei ut er David Silva (bekreftet) og Leroy Sané som ønsker seg til Bayern München. Vincent Kompany har også forlatt City, uten at han har blitt erstattet.

Ifølge The Telegraph vil dette også drastisk påvirke spillernes kontrakter. Flere av stjernespillerne i klubben har bonuser tilknyttet Champions League i kontraktene sine, og dermed vil en utestengelse fra spill i Europa påvirke økonomien på flere måter i klubben.