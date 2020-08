Hevder Manchester United har advart Borussia Dortmund

HETT: Få spillere har mer omtalt enn Jadon Sancho i sommer. 20-åringen kobles fortsatt til Manchester United, men er nå tilbake i trening for Borussia Dortmund. Foto: Martin Meissner (AP)

Engelske medier melder at Old Trafford-klubben ikke vil finne seg i en urealistisk overgangssum for Jadon Sancho.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Det melder både Daily Mail og Simon Stone i BBC. - Borussia Dortmund er blitt advart om at Manchester United kan takke nei til en Sancho-avtale som følge av urealistiske krav. Klubben føler summene som er snakket om ikke tar hensyn til coronaviruset. Klubbene er langt unna hverandre og det er ingen enighet om lønn, skriver Stone. Også Daily Mail hevder Ole Gunnar Solskjærs klubb nå skal være klare i sin tale: Senk prisen, ellers trekker vi oss ut av avtalen. - Manchester United har truet med å forlate forhandlingene om de ikke kan få til et kompromiss med Borussia Dortmund, skriver tabloidavisen. Les også: Hevder Dortmund og Manchester United er nære: Sancho skal være enig om personlig kontrakt SJEF: Manchester United-fansen venter spent på om Ed Woodward og resten av United-toppene makter å få til en avtale for Sancho. Foto: Martin Rickett (Pa Photos) - Ingen deadline Den tyske storklubben skal være klar på at de ønsker 120 euro, over en milliard norske kroner, for Sanchos tjenester. Det vil i så fall gjøre unggutten til tidenes dyreste britiske spiller, men United skal se på summen som urealistisk, og mener den ikke tar hensyn til de økonomiske ringvirkningene coronapandemien har ført med seg. Vendingen er bare én av mange rundt Erling Braut Haalands lagkamerat, og nærmest parallelt med de engelske rapportene kommer det motstridende meldinger fra andre europeiske journalister. FØLG OVERGANGSVINDUET DIREKTE Les også: Kicker: Sancho foretrekker Liverpool framfor Manchester United Deriblant Fabrizio Romano, som fortsatt har godt nytt til Manchester United-fansen som håper på å se Sancho i rødt. - Ingen deadline, klubbene er i samtaler, Jadon Sancho ønsker å komme og han er enig om personlige betingelser. Må vente og se hva som skjer mellom Man Utd og BVB, skriver han. Den tyske overgangseksperten Christian Falk, som jobber i Bild, skriver også at den 20 år gamle kantspilleren er enig med Manchester United om en femårskontrakt. - Sancho har en avtale om kontrakt frem til 2025. Spilleren får megalønn, men Dortmund insisterer på 120 millioner i overgangssum, skriver han på Twitter. Les også: Fotballfest: Nettavisen viser Bodø/Glimt i Europa League-kvalifiseringen Vil ha avklaring innen fem dager

Sancho-sagaen har pågått lenge, og ser ikke ut til å være ved veis ende helt med det første. Viasport-ekspert Jan Åge Fjørtoft har til Nettavisen imidlertid tidligere uttalt at det hele nå er et spill mellom selgende og kjøpende klubb, men at Dortmund skal ønske å få en avklaring før 10. august, når laget drar på treningsleir til Sveits. - Det som skjer nå, er det som alltid skjer når store overganger skal diskuteres. Vi snakker om summer som er langt over en milliard norske kroner, og da er det veldig mange rykter, og det er et spill fra både selgende og kjøpende klubb, uttalte Fjørtoft til Nettavisen forrige uke. Les også: Fabrizio Romano og Christian Falk lever av overgangsrykter: - Liker det bedre enn fotballkamper! Sancho har i flere måneder blitt koblet kraftig til Manchester United, og Ole Gunnar Solskjær har virket å ligge i soleklar «pole position» for å sikre seg 20-åringen som i sin tid gikk til BVB fra ungdomsakademiet til Manchester City. 20-åringen er imidlertid fortsatt tysk eiendom, og er nettopp tilbake i trening sammen med blant andre Erling Braut Haaland i Dortmund-laget.