Hevder Manchester United har en fordel i jakten på Sancho

United skal allerede denne sommeren ha vurdert å legge inn et bud på Jadon Sancho. som ser ut til å forlate Borussia Dortmund neste sommer.

Sancho imponerte stort for Borussia Dortmund forrige sesong, og ser ut til å bli værende i Bundesliga-klubben også etter at overgangsvinduet har stengt i de store europeiske ligaene denne sommeren.

Daily Mail skriver imidlertid at 19-åringen vil forlate Dortmund neste sommer, og at den tyske storklubben allerede er på utkikk etter en erstatter for engelskmannen.

Avisen skriver at både Manchester United og Manchester City skal være klare til å kaste seg inn i kampen om Sanchos signatur, noe som er ventet å koste dem rundt 100 millioner pund.

Kilder til avisen antyder imidlertid at United er kommet lengst i jakten på kantspilleren. Klubben skal ha vært interessert i unggutten over lengre tid, og til og med vurdert å legge inn et bud denne sommeren på tenåringen som har seks landskamper for England.

United skal ifølge avisen allerede ha gjennomført mye av grunnarbeidet etter å ha begynt å speide på Sancho, og føler i så måte at de har en fordel i kampen om å lande 19-åringens signatur.

Byrival City, som solgte Sancho i 2017 for kun sju millioner pund, har imidlertid en klausul som gjør at de blir varslet så fort Dortmund aksepterer et bud på kantspilleren.

Det er imidlertid ikke kun de to Manchester-klubbene som vil stå klare neste sommer, for også de største og mest ressurssterke klubbene i Europa skal følge situasjonen til Sancho nøye, om vi skal tro avisen.

Hans-Joachim Watzke, sportsdirektør i Borussia Dortmund, har tidligere sagt at de måtte kjempe hardt for å beholde Sancho i sommerens overgangsvindu

- En sjef for en av storklubbene spurte meg i våres om det var en sjanse for å signere Sancho, men jeg fortalte ham det kunne han glemme, og han tok ikke kontakt igjen. Han forstod jeg mente det jeg sa, har Watzke sagt ifølge Manchester Evening News, som igjen siterer lokalavisen Ruhr Nachrichten, tidligere i sommer.

Borussia Dortmund hylles som en av de store overgangsvinnerne denne sommeren. Til tross for å ha mistet Christian Pulisic til Chelsea har de hentet inn profiler som Julian Brandt, Thorgan Hazard og Mats Hummels.

Men den største seieren er kanskje uansett at de har klart å få beholde Sancho også i 2019/2020-sesongen.

- Det er ikke mange 19-åringer med et slikt potensial. Han er heller ikke en spiller fra regionen her, eller en som har en tilknytning til den, sier Watzke.