Hevder Manchester United har tapt kampen om stortalentet Jude Bellingham

Skal ifølge avisen følge i fotsporene til Jadon Sancho

Det er ESPN som kommer med informasjonen mandag kveld. Saken er skrevet av en av TV-kanalens tyske korrespondenter, som skal ha grei oversikt over det som rører seg i Tyskland.

- Blir Haaland-lagkamerat

Jude Bellingham har vært tett koblet med en overgang til Manchester United i lang tid, men skal nå altså bestemt seg for å dra til Bundesliga og Borussia Dortmund - hvor han etter alle solemerker blir lagkamerat med Erling Braut Haaland.

Bellingham, stadig bare 16 år gammel, skal ifølge avisen bli annonsert klar for den tyske giganten i løpet av få dager. Chelsea skal også ha meldt seg på i kampen, men spilleren skal altså ha valgt å forlate balløya.

Bellingham kan ikke signere en proffkontrakt før han fyller 17 år førstkommende mandag (29.06.20), og han skal være innstilt på å fullføre Championsship-sesongen med Birmingham.

VALGTE OGSÅ BORT UNITED: Erling Braut Haaland var også sterkt ønsket av Manchester Untied, men signerte som kjent for Borussia Dortmund. Foto: Pool (Reuters)

Følger i Sanchos fotspor

Dortmund skal ifølge ESPN betale en utdanningskompansasjon som skal ligge et sted rundt 20 millioner pund, i en lignende avtale de ble enige om med Manchester City, da Jadon Sancho signerte for klubben i 2018.

Manchester United skal i det lengste ha vært håpefulle om at stortalentet ville velge de, spesielt etter at unggutten var på omvisning på Carrington. Ole Gunnar Solskjær skal også ha forsøkt seg med et konkret tilbud i januar, men klubbene klarte ikke da å komme til enighet.

Dermed har Borussia Dortmund snappet opp to svært lovende spillere rett under nesa på United, som også måtte se seg slått i kampen om signaturen til Erling Braut Haaland i januar.

16 år-gamle Bellinghan står boført med 33 kamper for Birmingham denne sesongen, og har i den perioden notert seg for fire nettkjenninger og tre målgivende. Han har også fått sin England-debut på aldersebestemt nivå, og har blant annet bært kapteinsbindet for Englands U17-lag.