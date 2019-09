Hevder Manchester United igjen skal prøve seg på Mario Mandzukic

Det ble ingen overgang til Manchester United i sommer, men nå skal Ole Gunnar Solskjær være klar til å kuppe den kroatiske superspissen i januarvinduet.

Mario Mandzukic har hatt en innholdsrik karriere med opphold i klubber som VfL Wolfsburg, Bayern München, Atlético Madrid og Juventus.

I sommerens overgangsvindu skal 33-åringen att på til ha vært «meget nære» en avtale med Ole Gunnar Solskjærs Manchester United, uten at det ble noe av, ifølge The Athletic.

Nordmannen skal derimot være fast bestemt på å få kroaten over til balløya.

- Seks eller 18 måneder

Den eneste årsaken til at den opprinnelige Mandzukic-avtalen gikk i vasken skal være at Romelu Lukakus overgang til Inter dro ut i tid.

Solskjær skal ifølge The Athletic være «veldig interessert» i å hente spissen, som fyller 35 i mai, på en kortidskontrakt på enten seks eller 18 måneder.

På søndagens pressekonferanse, før mandagens toppoppgjør mot Arsenal, kunne nordmøringen avsløre at de røde djevlene nettopp er ute etter en angriper som neste overgangsmål.

KAN GJENFORENES: Mario Mandzukic møtte Manchester United i Champions League-kvartfinalen i 2014. Nå kan han gjenforenes med Michael Carrick (t.v.) som for tiden er førstelagstrener i klubben. Foto: Johannes Eisele (AFP)

- Selvsagt. Vi lot Alexis (Sanchez) dra. Du trenger ikke å være rakettforsker for å forstå at det er en angriper vi skal hente inn neste gang. Vi ser etter en spiller som skal gi oss kreativitet og mål, sa Solskjær.

Den tidligere Molde- og Cardiff-treneren skal naturligvis være klar over at Mandzukic ikke vil være en langsiktig løsning på Uniteds problemer foran mål, eller i det hele tatt være en fast brikke i laget, men heller en som kan tilføre rutine og kvalitet til laget.

- Takket nei til Qatar



Manchester United-manageren la heller ikke skjul på at klubben var ute etter en ny spiss allerede i sommer.

- Hadde den riktige spilleren vært tilgjengelig da, så hadde vi allerede signert ham. Når det gjelder Lukaku så var det på tide for ham å dra. Det skjønte han selv. Han ønsket ikke å være her. Hva er poenget med å ha spillere som ikke vil være her?

Og med Lukaku og sine 190 centimeter ut, ville like høyreiste Mandzukic uten tvil tilført mer slagkraft i begge bokser på Old Trafford.

Juventus-spissen har så langt i sesongen ikke blitt tatt med i en eneste tropp av nåværende manager Maurizio Sarri, men står likevel med 44 mål på 162 kamper for «den gamle dame».

I KULDEN: Så langt har Mario Mandzukic kun fått spille i treningskampene før årets sesong. Her fra en internkamp i sommer. Foto: Jonathan Moscrop (Pa Photos)

Italinerne skal også være villig til å kvitte seg med lønningene til sin nummer 17, og Torino-klubben var tidligere i september nære ved å la en qatarsk klubb ta over arbeidsforholdet.

På søndag gikk derimot Al-Rayyan ut og bekreftet at de hadde gitt opp jakten på Mandzukic, skriver Football Italia.

Ifølge nettstedet var spissen, som nettet i VM-finalen mellom Kroatia og Frankrike i 2018, mer lysten på en overgang til Manchester United og Premier League. I så fall kan Mandzukic bli den sjette spilleren til å ha scoret i de fire største ligaene i Europa.

På den lista finner man fra før navn som Bojan Krkic, Kevin-Prince Boateng, Jonathan de Guzman, Obafemi Martins og Philippe Coutinho, ifølge Marca.