Hevder Manchester United jakter seks nye spillere

Sviktende resultater og skadekrise - nå vil United forsterke stallen kraftig.

På søndag venter den største testen så langt denne sesongen for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Liverpool kommer til besøk på Old Trafford - hvor et United-mannskap i krise venter.

Onsdag kveld ble det bekreftet at Solskjær stadig er uten noen av sine største stjerner før avspark. Skader har gjort sitt for å svekke sesonginnledningen til United, og nå melder Daily Mail at styret ønsker å ta affære.

- Spissplassen prioriteres

Det skal være en aksept innad i klubben om at dagens spillerstall ikke holder mål, og at det kreves store oppgraderinger. Derfor skal United ha sett seg ut hele seks signeringer, som skal gjøres over de to neste overgangsvinduene.

Det skal dreie seg om to spisser, to sentrale midtbanespillere, en midstopper og en venstreback.

Med så mange spillere angivelig på vei inn portene, er det også ventet at flere spillere vil forsvinne ut - skriver avisen. Chris Smalling og Alexis Sánchez forsvant ut på lån i sommer, til henholdsvis Roma og Inter, og Romelu Lukaku ble solgt på permanent basis til sistnevnte klubb.

Juan Mata og Nemanja Matic skal være i faresonen for å være de neste på vei ut, skriver Mail, og legger til at flere spillere vil følge de to ut portene i vinduene som kommer.

UNITED NESTE? Moussa Dembele har lenge vært koblet til Manchester United. Foto: Philippe Desmazes (AFP)

United skal også være svært klar over at januarvinduet ikke er den beste tiden for å gjøre avtaler, men klubben skal samtidig ha innsett at det trengs forsterkninger så fort som mulig. Spesielt foran mål har United slitt stort denne sesongen, og det hevdes dermed at det er spissplassen som blir prioritert først.

Mario Mandzukic (Juventus) og Moussa Dembele (Lyon) skal være øverst på ønskelisten. Saul Niguez (Atlético Madrid) og James Maddison (Leicester) skal være ønsket på Old Trafford. United skal sågar har forhørt seg om Saul i sommer, men valgte å ikke følge opp interessen.

Svært vanskelig oppgave på papiret

Før søndagens kamp har Liverpool full pott etter åtte serierunder.

De er allerede 15 poeng foran et United-lag som har fått en elendig start på sesongen, og som heller ikke har vunnet på de tre siste Premier League-kampene.

For øyeblikket er United kun to poeng over nedrykksstreken.

Dermed blir dette en særdeles vanskelig kamp for Solskjærs menn på papiret, som har flere skader i tillegg til Pogba og De Gea. Anthony Martial, Aaron Wan-Bissaka, Jesse Lingard, Phil Jones og Mason Greenwood er alle usikre til søndagens rivaloppgjør.

Fra før av er det allerede bekreftet at Eric Bailly, Diego Dalot og Timothy Fosu-Mensah er uaktuelle for helgens kamp.

Så gjenstår det å se om Liverpool-kampen blir avgjørende for Solskjærs prosjekt i Manchester United. Onsdag dukket det opp rapporter om at det lurer en tidligere Juventus-trener i kulissene, som skal være svært interessert i å overta det vaklende United-skipet.

Hevder det er konkrete forhandlinger

Italienske Tuttosport har ved flere anledninger meldt at Massimiliano Allegri er interessert i United-jobben, og onsdag kom de med følgende sjokkpåstand:

De meldte at det allerede foregår konkrete forhandlinger mellom Manchester United og tidligere Juventus-trener Massimiliano Allegri.

Avisen skriver at Allegri er «veldig nær» Manchester United. De rapporterer videre at det foregår seriøse forhandlinger mellom de to partene nå, og at det kun er økonomiske detaljer som gjenstår før Allegri kan bli den neste Manchester United-sjefen.

