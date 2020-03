Hevder Manchester United planlegger bud på Premier League-stjerne

Manchester United har hentet spillere fra rivalen Arsenal med stor suksess tidligere og til sommeren kan det skje igjen.

Manchester United skal være i ferd med å forberede et bud på Arsenal-spissen Pierre-Emerick Aubameyang, hevder engelske medier fredag.

Spissen skal være misfornøyd med tilværelsen i londonklubben og ifølge The Sun vurderer nå Arsenal å selge stjernespilleren til sommeren.

Aubameyang har kontrakt fram til 2021 og om han ikke skal forsvinne som bosmanspiller er Arsenal nødt til å selge ham denne sommeren.

- Ønsket av flere

Barcelona har også lenge blitt koblet med en overgang for spissen, men ifølge Daily Mail skal altså Manchester United følge situasjonen svært nøye.

United har også flere ganger tidligere blitt koblet med 30-åringen.

Avisen skriver at United skal være villig til å betale rundt 50 millioner pund for mannen som fyller 31 år i juni.

I Arsenal skal man være inneforstått med at måltyven ikke kommer til å signere en ny kontrakt med klubben og det skal gi United og manager Ole Gunnar Solskjær en mulighet til å snappe opp en av ligaens beste spillere.

LES OGSÅ: Bekreftet: Ny utsettelse av Premier League



Klubbledelsen i Arsenal skal ha gitt klart uttrykk for at de ønsker Aubameyang på en ny langtidskontrakt, og klubben har et ønske om å unngå den samme situasjonen de havnet i med Aaron Ramsey, men enn så lenger har ikke spissen og hans representanter gitt signaler om at det er aktuelt å forlenge kontrakten.

Aubameyang har nettet jevnt og trutt etter at han kom til Arsenal fra tyske Borussia Dortmund. Han står bokført med 61 mål på 96 kamper for klubben.

Mesüt Özil, Bukayo Saka, Shkodran Mustafi og Reiss Nelson har for øvrig også kontrakter som går ut sommeren 2021.

TIL UNITED? Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang. Foto: Paul Childs (Reuters / NTB scanpix)

Arsenal har imidlertid vært inne i en tøff periode sportslig og røk nylig ut av Europa League mot Olympiakos. Klubben ligger som nummer ni i Premier League.

Londonklubben betalte 56 millioner pund da de hentet Aubameyang fra Dortmund i januar 2018, men kan ifølge rapportene få igjen mye av denne summen ved et salg i sommer.

Champions League?

Aubameyang skal være interessert i å spille for en klubb i Champions League og slik sett er både Barcelona og franske PSG aktuelle, ifølge Daily Mail.

Manchester United hadde imidlertid god kurs mot en topp fire-plass i ligaen og en plass i den gjeveste europacupen før ligaen ble stoppet på grunn av koronaviruset.

Klubben ligger per nå som nummer fem, tre poeng bak Chelsea på fjerdeplass.

Selv om United hentet inn Odion Ighalo på lån fra kinesisk fotball i januar, og nigerianeren har imponert, skal klubben likevel ønske å hente inn en permanent erstatter for Romelu Lukaku som ble solgt til Inter i fjor sommer.

Denne sesongen har både Marcus Rashford og Anthony Martial slitt med skader, noe som har gjort behovet for en ekstra spiss i troppen meget synlig, selv om unggutten Mason Greenwood har vist at han kan fylle rollen på sikt.