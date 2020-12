Hevder Manchester United planlegger ny ansettelse: -Kan bli vanskelig å overbevise noen om å ta jobben

Ed Woodward og Glazer-familien vil ha ny mann på plass til neste overgangsvindu.

Lenge har det vært omtalt at Manchester United skal ansette en sportsdirektør som kan ta ansvar for spillerlogistikken på Old Trafford.

Mange navn har blitt nevnt, men det er stadig Ed Woodward og Matt Judge som har hovedansvaret for å signere spillerne Ole Gunnar Solskjær ønsker seg. Nå kan det endres, skal vi tro Duncan Castles, som i det minste pleide å ha gode kilder inn mot klubben.

Dette er kandidatene

Journalisten melder nå at United har kommet frem til en liste bestående av fem kandidater til jobben, og at klubben ønsker å annonsere en ansettelse like over nyåret.

Det skal være Glazer-familien som har igangsatt det siste prosjektet, etter store bekymringer for hvilken retning klubben tar på overgangsmarkedet. De amerikanske eierne skal ha et ønske om at neste sommers overgangsvindu styres av en ny sportsdirektør.

Kandidatene skal være som følger: Luis Campos, Paul Mitchell og Mark Overmars. De to siste navnene blir ikke offentliggjort av journalisten.

Campos kan vise til gode resultater i Monaco og Lille. Portugiseren valgte å forlate sistnevnte klubb for noen måneder siden, etter uenigheter om spillerkjøp. Han skal være klar for å prøve seg i Premier League, men skal også være ønsket av flere europeiske storklubber.

Mitchell har vært i Monaco i et drøyt år, etter opphold i klubber som Tottenham, RB Leipzig og Southampton. I både Spurs og Southampton skal Mitchell ha skaffet seg et svært godt forhold til Mauricio Pochettino, som stadig trekkes frem som favoritt til å overta United-jobben, skulle klubben bestemme seg for å skille vei med Solskjær.

Det skal dog være spesielt én ting som bekymrer flere av kandidatene, skal vi tro Castles.

Han hevder at frykten for å bli gjort til syndebukk har nemlig vært et problem for flere av kandidatene.

— Det kan bli vanskelig å overbevise noen om å ta denne jobben. Hvorfor skal noen risikere ryktet og karrieren sin for å ta denne jobben, uvitende om man får gjøre jobben si ordentlig?, sier Castles på podkasten sin.

En mistanke om at det fortsatt vil være Woodward og Judge som har det siste ordet, og dermed makten og muligheten til å overstyre en eventuell sportsdirektør, skal ha blitt nevnt av flere.

I mellomtiden må Manchester United og Ole Gunnar Solskjær uansett fokusere på det som skal skje på fotballbanen. Søndag kveld får klubben besøk av Leeds, i en av Englands mest sagnomsuste kamper.

Klar beskjed

Solskjær skal ha gitt klart utrykk for hvilke forventninger han har til spillerne for den kommende perioden.

Nordmannen ønsker nemlig å se at laget han virkelig melder seg på i gullkampen.

- Det kommer til å bli en viktig rekke med kamper for oss. Jeg blir skuffet hvis spillerne ikke tror vi kan utfordre de andre, sier Solskjær ifølge Daily Mail.

United-manageren forteller at han vil være langt klokere med tanke på klubbens muligheter etter oppgjøret mot Aston Villa 1. nyttårsdag.

- Denne perioden kommer til å bli helt avgjørende og det vil være lettere for meg å gi et svar rundt den tid, forklarer Solskjær.

Nordmannen tror mener det laget som finner energi og en flyt vil kunne ha gode sjanser til å stikke av med trofeet, ettersom det foreløpig ikke er noen lag som har lykkes med å stikke fra på tabellen.

- Alt kan skje i denne ligaen for øyeblikket. Denne sesongen kommer til å være veldig uberegnelig med varierende prestasjoner, forteller Solskjær.

