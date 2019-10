Hevder Manchester United skal bruke 3,5 milliarder på spillerkjøp

Avis mener gigantisk beløp er satt av til gjenoppbygging av laget.

Manchester United har satt av 300 millioner pund, eller mer enn 3,54 milliarder kroner til å bruke på nye spillere, hevder Daily Mail.

I likhet med sommerens tre signeringer av Harry Maguire (26), Aaron Wan-Bissaka (21) og Daniel James (21), skal de neste innkjøpene bidra til gjenoppbyggingen av et nytt og slagkraftig lag i Premier League og internasjonal sammenheng.

Lyon-spissen Moussa Dembélé (23) og Leicesters offensive stjerne James Maddison (22), samt Atlético Madrids midtbanespiller Saúl Ñiguez (24), er ifølge tabloidavisa tre nye byggesteiner Manchester United sikter seg inn mot i de neste overgangsvinduene.

Dersom det viser seg at trioen ikke blir tilgjengelig til riktig pris i januar, er de røde djevlene forberedt på å vente til sommeren 2020 med å bruke det særdeles romslige overgangsbudsjettet.

ER DET SANT? Lyons Moussa Dembélé kan trolig bli betydelig rikere av jobben som fotballproff dersom han havner i Manchester United. Foto: Emmanuel Foudrot (Reuters / NTB scanpix)

Offensiv oppfordring



I mellomtida har manager Ole Gunnar Solskjær bedt de spillerne han har om å være mer offensive med ballen i jaget etter en bedre tabellplassering.

Ifølge 46-åringen fra Kristiansund er trenerapparatet i klubben ypperlig, og United venter bare på å se resultatene av treningen slå ut i full blomst.

- Du kan se massevis av dette i det defensive arbeidet, noe som gir oss en plattform å spille ut ifra. Den siste biten kommer til å komme, fordi vi har spillere med den teften, sier Solskjær.

Søndag tar United imot erkerivalen Liverpool til storkamp på Old Trafford, der lagene har to helt vidt forskjellige utgangspunkt. Mens Solskjærs mannskap har slitt tungt og bare har to seirer å vise til, har Jürgen Klopps Liverpool begynt Premier League med åtte strake triumfer.

Med andre ord får hjemmelaget en meget stor utfordring, ikke minst mentalt.

- Kanskje unge spillere helst spiller på det trygge, men du er nødt til å ta sjanser i denne klubben. En av de største filosofiene jeg har er å angripe raskt. Du må vinne ballen i flotte posisjoner som er bra å angripe fra. Men lagene nå for tida er så kvikke til å komme seg tilbake i struktur at du mister den overgangen med én eller to mindre offensive pasninger, påpeker Manchester United-manageren.

FRUSTRERENDE START: Harry Maguire fortvilte etter tapet mot Newcastle i forrige Premier League-runde. Foto: Lee Smith (Reuters / NTB scanpix)

Forsvarsduell



I søndagens storkamp møtes verdens to dyreste forsvarsspillere, Harry Maguire hos United og Liverpools Virgil van Dijk. Sistnevnte har vært en enorm bærebjelke i et Liverpool-forsvar som strevde med å holde tett bakover i sesong etter sesong.

Solskjær mener Maguire har det som skal til for å gjøre det samme i drakta til Manchesters rødkledde storlag.

- Harry er en leder. Det er bare det at det finnes ulike ledertyper, uttaler den norske manageren.

Forsvarsspillet på Old Trafford har utvilsomt fått en ansiktsløftning med Maguire som midtpunkt. På fire hjemmekamper i ligaen har det bare blitt tre baklengsmål, og United har allerede hatt besøk av klubber som Chelsea, Leicester og Arsenal.

Etter åtte ligarunder var det bare topplaget Liverpool, Leicester og overraskelsen Sheffield United som hadde sluppet inn færre mål enn Manchester Uniteds åtte scoringer imot.

Nå er det på høy tid at også det offensive begynner å sitte for gjengen til Solskjær.