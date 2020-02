Hevder Manchester United-speider fulgte Ødegaard fra tribunen

Manchester Uniteds Marcel Bout forsøkte å holde seg under radaren da han så Martin Ødegaard i aksjon, men speideren ble avbildet mens han satt på tribunen.

Den spanske avisen El Diario Vasco melder tirsdag, gjengitt av Manchester Evening News, at Manchester United-speider Bout har vært på plass i Spania for å kikke nærmere på Martin Ødegaard. Førstnevnte avis har også fotografert den nederlandske United-mannen mens han sitter på stadion.

Bout, som er Uniteds sjefsspeider globalt, har blitt avbildet på tribunen på Anoeta Stadium under kampen mellom Real Sociedad og Valencia i helgen.

Ødegaards klubb vant kampen med 3-0.

Avis: - Skulle speide på Ødegaard



Den spanske avisen hevder at United-speideren var der spesifikt for å se på den norske midtbanespilleren, som er i Real Sociedad på lån fra Real Madrid.

Den samme Bout ble i fjor observert på tribunen da Red Bull Salzburg møtte Liverpool i Champions League. Det ble da meldt at han var der for å se på Erling Braut Haaland - da heftig koblet til United, men som senere ble hentet av den tyske storklubben Borussia Dortmund.

Saken omtales også av Manchester Evening News og det er lokalavisen i Manchester som navngir Bout som den aktuelle speideren på tribunen på Anoeta.

El Diario Vasco omtaler han bare som en nederlandsk observatør, som ikke ville oppgi detaljer om hvem han jobbet for og om han representerte en europeisk klubb.

Avisen kunne imidlertid avsløre at Bout også var der for å se nærmere på to spillere hos Valencia - en midtbanespiller og en spiss - uten at konkrete navn er nevnt.

JAKTER HAN LANDSMANN? Ole Gunnar Solskjær er manager i Manchester United. Foto: Paul Ellis (AFP / NTB scanpix)

Martin Ødegaard har storspilt siden han dro på lån til Real Sociedad i fjor sommer og nordmannen har blant annet bidratt med sju scoringer for klubben så langt.

Kontrakt til 2023



Han er imidlertid Real Madrids eiendom og har kontrakt med det spanske storlaget helt fram til 2023. Etter de gode prestasjonene i Sociedad har det blitt spekulert mye i at Madrid-klubben vurderer å hente ham tilbake allerede neste sesong.

Real Sociedad skal ha en opsjon på å forlenge låneavtalen som i utgangspunktet strekker seg fram til sommeren 2020, ytterligere fram til 2021.

Midtbanespilleren har også blitt koblet med en overgang til Manchester City. De spekulasjonene førte til at Real Sociedad lurte mange med en spøk om at 21-åringen var klar for den engelske storklubben i slutten av desember i fjor.

Dette skjedde imidlertid 28. desember, «día de los inocentes», der det er tradisjon i Spania for å komme med spøker à la 1. april i Norge.

Real Madrid: - Fortsatt ung



Allerede i september i fjor, etter at Ødegaard hadde storspilt innledningsvis, åpnet Real Madrid-toppen Emilio Butragueno litt opp om klubbens Ødegaard-tanker.

Han snakket med Viasats Jan Åge Fjørtoft. Ifølge den norske reporteren var dette første gang Real Madrid snakket om Ødegaards utvikling offentlig.

- Måten han spiller på og utvikler seg på, gleder oss. Han blir stadig mer moden og han spiller veldig bra. Vi er spent på framtiden hans, sa Butragueno.

- Han var veldig ung da han kom til oss, og har bare blitt bedre og bedre, men han er fortsatt ung. Akkurat nå spiller han veldig bra for Sociedad, sa han.