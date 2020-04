Hevder Manchester United starter ny jakt på Monaco-spiss

Gammel kjenning har bøttet inn mål og har fornyet interessen fra de røde djevlene.

En ny spiss til Manchester United er blitt diskutert i det vide og det brede i England, Europa og fotballverdenen for øvrig i mange måneder.

Og sånn ser det ut til å fortsette. Den franske sportsavisa Le 10 sport melder at United har gjenopptatt interessen for Monaco-spissen Wissam Ben Yedder (29), og akter å kjempe mot Paris Saint-Germain om å bli franskmannens neste arbeidsgiver.

Ettersom Monaco neppe kvalifiserer seg til Champions League, hevdes det at storscorerens framtid i klubben er usikker. Ben Yedders representanter skal allerede ha fått henvendelser om det er mulig å få til en overgang.

Ifølge rapportene har Manchester United fulgt ham nøye i halvannet år. Klubben mislyktes angivelig med et forsøk på å hente ham fra Sevilla i januar 2019.

Noen måneder seinere dro Ben Yedder isteden til Monaco, og overgangssummen var på solide 450 millioner kroner. Spissen satte da navnetrekket sitt på en kontrakt som varer helt til sommeren 2024.

Scoringsteft



Monaco forventer nok å få en enda høyere sum på forhandlingsbordet dersom et salg skal bli aktuelt allerede i år. For klubben fra det lille fyrstedømmet har Ben Yedder bidratt med sterke 18 mål på 26 kamper i Ligue 1. De holder til delt toppscorerstatus med PSG-stjernen Kylian Mbappé.

Legger vi til de sju målgivende pasningene Ben Yedder har levert i tillegg, betyr det at 29-åringen har vært sist eller nest sist på 25 av klubbens 44 scoringer i ligaen. Med andre ord er det liten tvil om at spissen har vært viktig for et Monaco, som lagmessig har prestert middelmådig og bare er nummer ni på tabellen.

TRENGER EN MIDTSPISS: Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær. Foto: Tomas Rubia (Cordon Press / Bildbyrån)

Wissam Ben Yedder er dessuten samme mann som sendte Manchester United ut av Champions Leagues åttedelsfinaler i sesongen 2017-18. Da entret han banen som innbytter de siste 18 spilleminuttene, og bare seks minutter etterpå hadde han sørget for både 0-1 og 0-2 på Old Trafford.

Tidligere i samme sesong scoret han tre mål på to uavgjortkamper mot Liverpool i Champions League-gruppespillet. Han har også to scoringer å vise til på åtte kamper for Frankrike siden debuten på a-landslaget i 2018.

Prioriteres Ighalo?

Le 10 Sport legger til at Manchester United fortsatt også følger flere andre spisser i Ligue 1. Lyon-angriper Moussa Dembélé (23) og Victor Osimhen (21) fra Lille står også på lista til manager Ole Gunnar Solskjær og kollegene i klubbens overgangskomité.

Helt siden både Romelu Lukaku og Alexis Sánchez forsvant til Inter før sesongstarten i fjor sommer har Solskjærs mannskap blitt koblet til nye angripere.

Særlig har manglende alternativer som midtspiss blitt hyppig pekt på blant kritikere. Men United hentet ikke noen erstatter for Lukaku før Odion Ighalo noe overraskende ble lånt inn fra Shanghai Shenhua i januarvinduet.

Inntil videre er det ikke klart om klubben ender med å kjøpe fri nigerianeren etter utlånsperioden som varer til 30. juni. Ighalo blir nok uansett et betydelig rimeligere innkjøp om han flytter permanent fra Kina.