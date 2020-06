Hevder Manchester United vil ofre fire spillere for å hente Jadon Sancho

Ole Gunnar Solskjær skal ha fått beskjed om hvem som må bort fra klubben for å kunne gjennomføre en storhandel.

Hvis Manchester United skal få kloa i Borussia Dortmunds stjernespiller Jadon Sancho (20) i sommer, skal viseformann Ed Woodward være tydelig på at klubben må selge unna andre spillere.

Ifølge Daily Mirror skal Solskjær ha fått beskjed om at United må kvitte seg med minst fire mann, deriblant Jesse Lingard (27) og Alexis Sánchez (31).

Sistnevnte hever angivelig en ukelønn som overstiger 4,8 millioner kroner, i henhold til avtalen han signerte med de røde djevlene i januar 2018.

En eventuelt Sancho-handel kan komme til å koste en kjøpende klubb 1,32 milliarder kroner, ifølge rapportene. Det hevdes også at rundt 20-åringen trolig vil kreve litt over to millioner kroner i ukelønn i sin neste konrtakt.

Det betyr i tilfelle at United må skaffe en del av pengene fra spillersalg og kutt i et allerede stor lønnsbudsjett. Manager Solskjær er i så måte nødt til å prøve å få tilbake så mye som mulig for å holde klubbøkonomien i balanse.

PENGEMAGNETER? Der er muligens delte meninger om hva Jesse Lingard (til venstre) og Alexis Sánchez kan bidra med av klingende mynter i Man Uniteds klubbkasse. Her er duoen avbildet under FA-cupkampen mot Arsenal i januar i fjor. Foto: (Pa Photos / NTB scanpix)

Og måten dette kan bli reellt på, er altså ved at nordmannen i sommer sier adjø til andre profilerte spillere som har kontrakt med klubben.

Som de fleste andre klubber er Manchester United rammet hardt av månedene som gikk uten fotballkamper på grunn av koronaviruset.

Økonomien er også usikker på lang sikt. Så lenge klubbene ikke får ha betalende tilskuere på tribunene under kampene, og det er forløpig usikkert når det kan bli en endring på dette.

Solskjær erkjente nylig at han ikke vet hvor mye han har til rådighet med tanke på spillerkjøp før neste sesong. Likevel ville han ikke avvise at forsøk på å hente Jadon Sancho til Manchesters røde del kunne bli akutuelt.

Spørsmålet er hvor attraktive spillere som Sánchez og Lingard er for andre klubber i det nåværende markedet, særlig med tanke på at de har underprestert over flere sesonger.

Mens Sánchez' lønn trolig gjør det usannsynlig å finne kjøpere, håper United å kunne innkassere 240 millioner kroner for den 27-årige Lingard, som var engelsk landslagspiller så seint som i fjor.

Uniteds sikreste salgskort er trolig midstopperen Chris Smalling (30), som har fått karrieremessig oppsving på utlån i Roma denne sesongen. Smalling er ønsket med videre i Roma, og «Giallorossi» kommer sannsynligvis fram til en avtale med United om å kjøpe fri 30-åringen.

En annen midtstopper som er til salgs på Old Trafford er skadeforfulgte Phil Jones (28), som ifølge nettstedet Transfermarkt har en verdi på rundt 75 millioner kroner.

Sunday Mirror spekulerer også i om dagene til den belgiskfødte brasilianeren Andreas Pereira (24) kan være talte i Manchester United.

